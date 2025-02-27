El dólar registró su décima baja consecutiva, lo que no sucedía desde enero del año 2022 y cotizó a $ 42,443

Redacción El País

El dólar volvió a caer este miércoles alcanzando las diez jornadas consecutivas cotizando a la baja, desde enero de 2022 que no se daban tantas caídas consecutivas. Ayer la divisa retrocedió -0,38% y cotizó en un valor promedio de $ 42,443. Este valor es mínimo en tres meses y medio, el 11 de noviembre cotizaba en $ 42,319.

En la víspera la divisa osciló entre $ 42,35 y $ 42,6 para cerrar finalmente en $ 42,45. El valor de cierre cae -0,38% respecto al anterior.

En lo que va del mes el dólar baja -1,57% y en el año retrocede 3,68%

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 27 operaciones por US$ 12,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 15 centésimos y cerró en $ 41,25 para la compra y $ 43,65 para la venta.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó levemente un -0,04% y cerró en 5,7757 reales. En el mes el dólar en Brasil baja -0,93%. y en el año -6,73%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,02% y cotizo en 1.061,75 pesos argentinos. En febrero la suba es de 0,78% y en 2025 aumenta 2,88%. El dólar blue cotizó en 1.230 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió una unidad (1,1%) y cerró en 94 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos e). El riesgo país sube 12 unidades (14,6%) en el mes y en lo que va del año 15 puntos básicos (19%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,19%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (9%).