Leve caída del precio del dólar de 0,09%: en el mercado local cotizó a un valor promedio de $ 41,559

Redacción El País

Este martes el dólar bajó -0,09% y cotizó a un valor promedio de $ 41,559, desde el 24 de setiembre pasado no supera la barrera de los $ 42,00. Ayer la divisa osciló entre $ 41,500 y $ 41,650 y cerró en $ 41,600. El valor de cierre es apenas menor (-0,07%) al anterior.

En el mes, el dólar baja -0,216% mientras que en lo que va de 2024 sube 6,501%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 51 operaciones por US$ 25,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta (por tercer día consecutivo), cerrando en $ 40,35 la compra y $ 42,85 la venta.

Reales Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó levemente -0,09% y finalizó en 5,7846 reales. En el mes el dólar en Brasil aumentó 0,12% y en 2024, 19,48%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,14% y cotizó a 994,75 pesos argentinos. En noviembre, el dólar en Argentina sube 0,40% y en el año 23,04%. El dólar Blue cerró en 1.135 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió cinco unidades (6,3%) y cerró en 84 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube diez unidades (13,5%) mientras que en 2024 sube 14 puntos básicos (20,0%).