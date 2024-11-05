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El País Negocios Finanzas

El dólar arrancó la primera semana completa de noviembre con una leve suba en la plaza cambiaria local

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el billete verde subió diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta, cerrando en $ 40,45 la compra y $ 42,85 la venta.

05/11/2024, 03:45
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Una persona contando billetes de dólar estadounidense.
Una persona contando billetes de dólar estadounidense.
Foto: Canva

Redacción El País
El dólar se mantuvo estable este lunes, con una leve suba de 0,02% y cotizó en un valor promedio de $ 41,598. En el día de ayer la divisa osciló entre $ 41,550 y $ 41,650 para cerrar finalmente en $ 41,630. El valor de cierre sube 0,07% respecto al anterior.

En el mes el dólar baja levemente un -0,122% mientras que en lo que va de 2024 aumenta 6,601%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 83 operaciones por US$ 42,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta, cerrando en $ 40,45 la compra y $ 42,85 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó -0,30% y finalizó en 5,7898 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 0,21% y en el año 19,59%.

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República AFAP.
República AFAP.
Foto: El País

En Argentina, el dólar oficial subió 0,06% y cotizó en 993,33 pesos argentinos. En noviembre, el dólar en Argentina sube 0,26% y en el año 22,87%. El dólar Blue cerró en 1.170 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió seis unidades (8,2%) y cerró en 79 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes el riesgo país sube cinco unidades (6,8%) mientras que en 2024 sube nueve puntos básicos (12,9%)

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,50%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.

El dólar promedio semanal cerró con variación positiva por cuarta semana consecutiva

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