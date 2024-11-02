El dólar promedio semanal cerró con variación positiva por cuarta semana consecutiva

Redacción El País

Por cuarta semana consecutiva, el dólar promedio tiene una variación positiva (0,079%). Este viernes, la moneda estadounidense bajó -0,14% (luego de tres días de aumento consecutivos) y cerró a una cotización promedio de $ 41,589.

En el año acumula una suba de 6,578%.

En la jornada de ayer la divisa osciló entre $ 41,500 y $ 41,650 y cerró a un valor de $ 41,600 con una variación negativa de -0,12% respecto al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana, se realizaron 308 operaciones por un total equivalente a US$ 162 millones, y en el día de ayer se hicieron 109 transacciones por US$ 55 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta, cerrando en $ 40,35 y $ 42,85 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes pasado) las cotizaciones a la compra y a la venta subieron 15 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,51% y cerró en 5,8073 reales, el segundo mayor valor del año. En el año sube 19,95%.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

En Argentina, el dólar oficial subió 0,20% cerrando en 992,75 pesos argentinos. En el año aumenta 22,80%. El dólar blue cotizó a 1.190 pesos argentinos.

En Europa, el euro cayó este viernes y cerró la semana en los US$ 1,0848 tras una jornada en la que se conoció que la creación de empleo en Estados Unidos se desplomó en octubre.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cierra en 73 puntos básicos, una unidad menos (1,4%) que en la jornada anterior. Esto se da junto a una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -14,1% (baja 12 unidades), en el año el riesgo país aumenta tres puntos básicos (4,3%). La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,37%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central.