Este es el precio del oro hoy 15 de abril de 2026: su valor, según los datos del BROU

La cotización de la onza troy de oro en Nueva York en dólares estadounidenses para el cierre de la jornada de este miércoles 15 de abril de 2026 es de US$ 4.800,90, según los datos del precio del oro brindados por el Banco República (BROU).

El valor de la onza troy de oro de este miércoles representa una variación de -0,79% respecto a la del último cierre.

Qué es la onza troy de oro

La onza troy es la unidad de medida básica de metales preciosos a nivel internacional. Onza es una unidad de masa y el término troy se vincula con la ciudad francesa Troyes, punto de encuentro de comerciantes ingleses desde el siglo IX y donde por primera vez se utilizó la palabra troy relacionadas con la medida.

En el siglo XVI se hizo oficial como unidad de medida para el oro y la plata en Inglaterra y en el siglo XIX se incorporó al sistema oficial de masas y medidas británico, limitándose luego su uso exclusivo para metales preciosos.

Los más habituales, cuyas cotizaciones se hacen sobre la base de esta unidad de medida, son el oro, la plata y el platino. También existen onzas troy para otros metales menos comunes como el paladio y el rodio.

Una onza troy llevada al sistema métrico decimal equivale a 28,35 gramos.

Patrones históricos del precio de la onza troy de oro

Al ser la unidad de medida del oro y este metal precioso considerarse un refugio seguro para las inversiones en momentos de volatilidad, su cotización ha variado acompañando los períodos de turbulencia. Su valor ha fluctuado significativamente debido a factores económicos, políticos y sociales a lo largo de la historia.

El siglo XIX marcó el inicio del patrón oro, un sistema en el que las monedas de muchos países estaban respaldadas por una cantidad específica de oro. Este sistema proporcionó estabilidad económica y facilitó el comercio internacional.

Las estadísticas de principios del siglo pasado ubicaron el valor del oro en 18,96 dólares por onza troy.

Lingotes de oro. Foto: Archivo.

La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en el mercado del oro. Durante este período, muchos países abandonaron el patrón oro para tener mayor flexibilidad económica.

En 1944, se estableció el sistema de Bretton Woods, que vinculaba el dólar estadounidense al oro a un precio de 35 dólares por onza. Ese sistema duró hasta 1971, cuando el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad de dólar a oro, permitiendo que el precio del metal precioso flotara libremente en el mercado.

En resumen, en los primeros 70 años del siglo XX el valor se duplicó (US$ 36 por onza). Una década después, en 1980, llegó a cotizar más de US$ 600 por unidad.

Luego de subas y bajas, a comienzos de los 2000 comienza una tendencia al alza desde una cotización de 300 dólares que lo llevaría a superar los 2.500 dólares por onza troy en 2024, impulsado por sucesivas crisis económicas y financieras.

Desde que comenzara el siglo XXI, el oro se ha revalorizado notablemente. La complicada situación económica experimentada a nivel mundial ha hecho que sean muchos los inversores que han apuntado este metal en su lista de opciones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.