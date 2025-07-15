En la apertura semanal del mercado de cambios local, el dólar volvió a caer de precio

Redacción El País

El dólar inició la semana con una nueva baja, en esta oportunidad con un -0,77%, cotizó a un valor promedio de $ 40,426. En lo que va de julio la moneda estadounidense sube 2,220% y en 2025 se retrae -8,260%.

El dólar varió en la víspera entre $ 40,350 y $ 40,650 y finalmente cerró en el valor mínimo. Este cierre representa una variación negativa de -0,69% frente al que se produjo el viernes pasado.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 25 centésimos a la compra y 35 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,15 y $ 41,55 en cada punta.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 47 transacciones por un monto equivalente a US$ 23,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en la jornada de ayer el dólar bajó -0,23% y cerró en 5,560 reales. Durante julio aumenta 1,88%, mientras que en 2025 cae -10,22%.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Argentina, la divisa oficial cerró en 1.266,17 pesos argentinos, un 0,36% por encima del cierre anterior. En julio, el dólar en Argentina aumentó 6,04% y durante 2025 lo viene haciendo 22,69%. El dólar blue cotizó a 1.340 pesos.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró en 69 puntos básicos, una unidad menos (-1,4%) que en el día anterior. Acompaña este cierre una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En julio y durante el año el indicador cayó diez puntos básicos (-12,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) de cierre fue 9%, aún continúa por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).