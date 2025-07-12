El dólar volvió a aumentar en la plaza cambiaria local y registró su mayor cotización en tres semanas

Redacción El País

El valor promedio del dólar finalizó la semana al alza. Se trata de la segunda consecutiva en la que sube, en esta oportunidad un 1,50%.

En la jornada de ayer, con una variación de 0,28%, la moneda estadounidense cotizó a un promedio de $ 40,741, valor que no alcanzaba desde el 18 de junio cuando cotizó a un promedio de $ 40,865.

Durante el mes de julio el dólar aumenta 3,017% y en lo que va de 2025 retrocede -7,545%. La moneda varió este viernes entre $ 40,600 y $ 41,100 y cerró en $ 40,630, con una variación negativa de -0,29% con respecto al jueves.

Mientras que, en la semana, se hicieron 290 operaciones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un monto total de US$ 156 millones, en el día de ayer se realizaron 44 operaciones por un total de US$ 21,70 millones.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 15 centésimos a la compra y apenas cinco centésimos a la venta, y cotizó a $ 39,400 y $ 41,900 respectivamente. En su comparación con respecto a los valores del viernes de la semana anterior, el dólar bajó 45 centésimos tanto a la compra como a la venta.

La cotización del euro en pesos uruguayos para el cierre de la jornada de este viernes 11 de julio de 2025 es de $ 44,94 a la compra y $ 50,37 a la venta, según los datos brindados por el Banco República (BROU).

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,52% y cotizó a 5,5722 reales. En julio viene subiendo 2,11%, mientras que en lo que va de 2025 bajó -10,01%.

El dólar en Argentina cotizó a 1,261,58 pesos argentinos, apenas un 0,03% más que en la jornada anterior. En julio subió 5,65% y en 2025 viene aumentando 22,25%. El dólar blue cotizó a 1.300 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 70 puntos básicos, 1 unidad menos (-1,4%) que el cierre anterior. Acompaña esta variación una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía 2,9% (sube 2 unidades), en el mes y en el año viene bajando 9 unidades (-11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,97%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).