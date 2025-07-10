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El País Negocios Finanzas

El dólar operó a la baja cortando tres aumentos seguidos mientras que a nivel global lo hizo casi sin cambios

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró a 73 puntos básicos, tres unidades más (4,3%) que el martes.

10/07/2025, 03:40
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Persona con dólares. Foto: Reuters.
Una persona cuenta dólares.
Foto: Archivo El País

Redacción El País
El dólar cayó este miércoles -0,49% interrumpiendo una racha de tres aumentos consecutivos. Cotizó a un valor promedio de $ 40,416. Durante julio, el billete verde sube 2,195% y en 2025 retroce -8,283%.

El dólar varió en la víspera entre $ 40,350 y $ 40,490 y finalmente cerró en el valor máximo. Este cierre se ubica un -0,25% por debajo del martes.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar baja diez centésimos a la compra y se mantiene igual a la venta, cerrando en $ 39,30 y $ 41,80 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 60 transacciones por un monto equivalente a US$ 30 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,10% y cerró en 5,463 reales. Durante julio también tuvo un alza de 0,10%, mientras que en 2025 cae -11,78%.

El BCU redujo la tasa de interés a 9%, manteniendo la política monetaria contractiva

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU).
Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU).
Foto: Archivo El País.

En Argentina, debido al feriado nacional no hubo operaciones, por lo que el dólar oficial se mantuvo en 1.258,00 pesos argentinos. En julio, el dólar en Argentina aumentó a 5,35% y en 2025 sube 21,90%.

El índice dólar, que mide la evolución del billete contra otras seis divisas internacionales, operó casi sin cambios con un descenso de -0,01%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró a 73 puntos básicos, tres unidades más (4,3%) que el martes. Acompaña este cierre una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En julio y durante el año el UBI cae seis puntos básicos (-7,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) de cierre fue 9%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).

Lo que piensan los analistas sobre la decisión del BCU de reducir la tasa de interés a 9% y lo que significa

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