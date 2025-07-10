El dólar operó a la baja cortando tres aumentos seguidos mientras que a nivel global lo hizo casi sin cambios
El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró a 73 puntos básicos, tres unidades más (4,3%) que el martes.
Redacción El País
El dólar cayó este miércoles -0,49% interrumpiendo una racha de tres aumentos consecutivos. Cotizó a un valor promedio de $ 40,416. Durante julio, el billete verde sube 2,195% y en 2025 retroce -8,283%.
El dólar varió en la víspera entre $ 40,350 y $ 40,490 y finalmente cerró en el valor máximo. Este cierre se ubica un -0,25% por debajo del martes.
Al público, en las pizarras del Banco República el dólar baja diez centésimos a la compra y se mantiene igual a la venta, cerrando en $ 39,30 y $ 41,80 respectivamente.
A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 60 transacciones por un monto equivalente a US$ 30 millones.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,10% y cerró en 5,463 reales. Durante julio también tuvo un alza de 0,10%, mientras que en 2025 cae -11,78%.
En Argentina, debido al feriado nacional no hubo operaciones, por lo que el dólar oficial se mantuvo en 1.258,00 pesos argentinos. En julio, el dólar en Argentina aumentó a 5,35% y en 2025 sube 21,90%.
El índice dólar, que mide la evolución del billete contra otras seis divisas internacionales, operó casi sin cambios con un descenso de -0,01%.
El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró a 73 puntos básicos, tres unidades más (4,3%) que el martes. Acompaña este cierre una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En julio y durante el año el UBI cae seis puntos básicos (-7,6%).
La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) de cierre fue 9%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).
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