El dólar registra su tercera suba consecutiva en la plaza local y en solo seis sesiones de julio sube 2,63%

Redacción El País

Por tercera jornada consecutiva el dólar aumenta, en esta oportunidad un 0,42% y cotiza a un valor promedio de $ 40,613. En julio, la moneda estadounidense sube 2,693% y en 2025 retrocede -7,836%.

El dólar varió ayer entre $ 40,550 y $ 40,700 y finalmente cerró en $ 40,590. El valor de cierre es un 0,22% superior al del lunes.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay el dólar aumentó diez centésimos tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 39,40 y $ 41,80 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 47 transacciones por un monto equivalente a US$ 23,3 millones.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se mantuvo estable y con una variación de apenas 0,03% cerró en 5,457 reales. Durante julio también estuvo estable, mientras que en 2025 cae -11,87%.

En Argentina, la divisa oficial también se mantuvo sin cambios y cerró a un valor de 1.258 pesos argentinos. En julio, el dólar en Argentina aumenta 5,35% y en 2025 lo hace 21,90%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró a 70 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes y en el año el UBI cayó 9 puntos básicos (-11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) de cierre fue 9,17%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).