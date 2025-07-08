El dólar abrió las operaciones semanales con otro aumento, ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

Las sesiones semanales de la plaza de cambios local abrieron con una nueva suba del dólar, en esta oportunidad un 0,76%, cotizan- do a un valor promedio de $ 40,442.

En lo que va de julio la divisa aumenta 2,26% mientras que en el año retrocede -8,22%.

La moneda estadounidense varió entre $ 40,250 y $ 40,500 para cerrar finalmente en el máximo. El valor de cierre es un 0,80% superior al del viernes pasado.

Al público, en las pizarras del Banco de la República el dólar subió 35 centésimos a la compra y 25 centésimos a la venta y cerró en $ 39,30 y $ 41,70 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 70 transacciones por un monto equivalente a US$ 47,9 millones.

Reales brasileños. Foto: AFP

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar subió 0,85% y cerró en 5,455 reales. En julio el dólar en Brasil se mantiene estable (varía apenas -0,03%), mientras que en 2025 cae -11,90%.

En Argentina, la divisa oficial registró un aumento de 1,46% y cerró a un valor de 1.257,92 pesos argentinos. En julio el aumento es de 5,35% y en 2025 sube 21,89%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, continúa estable a 68 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes y en el año el UBI cae 11 puntos básicos (-13,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) de cierre fue 9,18%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).