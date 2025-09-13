El dólar volvió a aumentar en el mercado local y alcanzó su mayor valor desde el 19 de agosto

Redacción El País

A diferencia de la semana anterior, el dólar cerró la que corre a la suba con una variación de 0,52%. Este viernes cotizó a un promedio de $ 40,160, subió 0,10% con respecto al jueves.

Desde el 19 de agosto -cuando cotizó a un promedio $ 40,188- no cotizaba tan alto.

Mientras que, en setiembre la moneda estadounidense subió 0,413%, en lo que va de 2025 el valor del dólar retrocede -8,864%.

La moneda osciló entre $ 40,130 y $ 40,200, cerrando en el mayor valor, un 0,12% por encima del cierre anterior.

En la última semana, se hicieron 126 operaciones en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) por un monto total de US$ 221 millones, mientras que en el día de ayer se realizaron 90 operaciones por un total de US$ 47,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar r se mantuvo igual a la compra y subió diez centésimos para la venta, cerrando a $ 38,95 y $ 41,45 respectivamente. En su comparación con los valores del viernes anterior, el dólar subió 20 centésimos tanto a la compra como para la venta.

Reales brasileños. Foto: AFP

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó -0,34% y cotizó a 5,3677 reales. En setiembre viene bajando -1,08% y en lo que va de 2025 -13,32%.

El dólar en Argentina cotizó a 1.447,17 pesos argentinos, superando en un 1,37% al cierre de la jornada anterior. En el mes, el dólar en Argentina subió 9,32% y en 2025 viene aumentando 40,23%. El dólar blue cotizó a 1.425 pesos.

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 61 puntos básicos, con una variación de una unidad (1,7%) con respecto al cierre anterior. Acompaña este cierre una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI bajó 12% (baja ocho unidades), en el mes baja nueve unidades (-12,9%) y en el año viene bajando 18 unidades (-22,8%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central.