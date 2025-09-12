El dólar registró su tercera suba consecutiva este jueves en el mercado local y se afianza encima de los $ 40

Redacción El País

Ayer, el dólar promedio subió 0,21% y alcanzó los $40,120. Con esta variación, en setiembre viene subiendo 0,313%, mientras que en 2025 bajó -8,955%.

La divisa osciló entre ,05 y $ 40,15 y al igual que en la jornada de ayer cerró en el mayor valor, manteniéndose igual respecto a la sesión del miércoles.

Al público, en las pizarras del BROU, el dólar se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta y volvió a cerrar en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

A través de la Bevsa, se realizaron 50 transacciones por US$ 29,00 millones.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, la moneda estadounidense bajó -0,49% y cerró en 5,3858 reales. En setiembre baja -0,75% y en lo que va de 2025, el dólar en Brasil baja -13,02%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,54% y cerró en 1.427,58 pesos argentinos. En el mes sube 7,84% y en 2025 viene subiendo 38,33%. El dólar blue cerró en 1.410 pesos.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró en 60 puntos básicos, cuatro unidades menos (-6,3%) que el día anterior.

Le acompaña una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos de EE.UU.). En el mes, el riesgo país bajó 10 puntos básicos (-14,3%), mientras que en el año retrocede 19 puntos básicos (-24,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,75%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.