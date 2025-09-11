El dólar subió por segunda sesión consecutiva en el mercado local y busca afianzarse por encima de los $ 40

Redacción El País

El dólar promedio se mantuvo estable ayer, varió apenas 0,07% y en la víspera cotizó a $ 40,036. En setiembre sube 0,103%, mientras que en 2025 baja -9,145%.

La moneda varió entre $ 40,00 y $ 40,15 y cerró en el mayor valor, variando 0,25% frente al cierre del martes.

Al público, en las pizarras del BROU el dólar subió diez centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró a $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 40 transacciones por un monto equivalente a US$ 28,00 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, la divisa bajó -0,29% y cerró en 5,4123 reales. En setiembre baja -0,26% y en lo que va de 2025, cae -12,60%.

En Argentina, el dólar oficial subió un mínimo de 0,09% y cerró en 1.419,92 pesos argentinos. En el mes sube 7,26% y en el año 37,59%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró en 64 puntos básicos, una unidad menos (-1,5%) que el cierre del día anterior. Le acompaña una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses). En el mes, el riesgo país baja seis puntos básicos (-8,6%), mientras que en el año retrocede 15 puntos básicos (-19,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) sigue siendo de 8,75%, continúa igual al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.