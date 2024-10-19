El dólar interbancario subió por segunda semana consecutiva en la plaza local y cerró a $ 41,546

Redacción El País

Por segunda semana consecutiva, el promedio semanal del dólar es positivo (0,026%). En particular, en la jornada de este viernes y luego de varios días de tendencia oscilante la moneda estadounidense bajó -0,20% y cerró con una cotización promedio de $ 41,546.

Durante octubre, el dólar promedio baja -0,226% y en el año ha tenido un incremento de 6,468%.

En la jornada de ayer la divisa osciló entre $ 41,500 y $ 41,600 y cerró en $ 41,540, con una variación -0,17% menor al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana, se realizaron 232 operaciones por un monto equivalente a US$ 116 millones, mientras que en el día de ayer se hicieron 42 transacciones y se operaron US$ 20,10 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos a la compra y se mantuvo igual para la venta. Cerró a $ 40,30 y $ 42,80 respectivamente.

En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron cinco centésimos, mientras que en el mes de octubre bajaron 25 y 15 centésimos respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,15% y cerró en 5,6672 reales. En el mes sube 4,02% y en el año 17,06%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,21% cerrando en 983,83 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 1,33% y en el año 21,69%. El dólar blue cotizó a 1.225 pesos argentinos.

El euro ganó terreno frente al dólar este viernes tras las pérdidas que sufrió el jueves y cerró la semana en US$ 1,0859, después de que se conociera la decisión del BCE de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta situar la tasa de depósito -que es su referencia- en el 3,25 %.

Billetes de euros. Foto: Freepik

Riesgo y tasas

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 80 puntos básicos, una unidad menos (1,3%) que en la jornada anterior. Acompaña esta situación una cotización estable de los bonos uruguayos y levemente al alza de los treasuries (bonos norteamericanos). En tanto, en la semana el UBI varía -2,4% baja dos unidades, en el año el riesgo país aumenta diez puntos básicos (14,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,44%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).