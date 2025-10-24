El dólar interbancario operó estable este jueves en la plaza local, pero al público aumentó cinco centésimos

Redacción El País

En la jornada de ayer, el dólar interbancario promedio varió apenas 0,01% y cerró a $ 39,860. Durante octubre, la divisa sube 0,04%, mientras que en 2025 baja -9,545%.

La moneda estadounidense osciló en la víspera entre $ 39,75 y $ 39,92 y cerró en el mayor valor, con una variación de 0,20% en relación al cierre del miércoles.

Al público, en la pizarra del Banco República (BROU), el dólar aumenta cinco centésimos, tanto a la compra como para la venta, y cerró en $ 38,70 y $41,10 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 69 operaciones por un monto total de US$ 36,80 millones. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar cerró en 5,3840 reales, un -0,11% por debajo de la cotización anterior. En octubre el dólar en Brasil viene subiendo 1,23% y en lo que va de 2025 baja -13,05%.

Banco Central de Argentina. Foto: La Nación

La última cotización del dólar en Argentina fue de 1.484,00 pesos argentinos, apenas un -0,05% por debajo de la última cotización cortando una racha de alzas ante la inminencia de las elecciones legislativas del domingo. En octubre sube 8,59% y en 2025 el dólar en Argentina sube 43,80%. El dólar blue cerró en 1.525 pesos.

A nivel global, el índice dólar, que mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta de otras monedas, se mantuvo estable ayer y operó a 98,899.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del UBI elaborado por República AFAP, cerró en 63 puntos básicos, tres unidades menos (-4,5%) que en el cierre anterior. Le acompaña una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses). En octubre, el riesgo país sube dos unidades (3,3%), mientras que en 2025 retrocede 16 puntos básicos (-20,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 8,08%, continúa por debajo del objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,25%).