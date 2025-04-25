El dólar en Uruguay sube y corta una racha de tres caídas consecutivas, al tiempo que se acerca a $ 42

Redacción El País

Luego de tres caídas consecutivas (y de alcanzar el valor mínimo en cinco meses y medio), el dólar en Uruguay subió ayer 0,26% y se negoció en promedio a $ 41,84. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 41,75 y $ 41,92, para finalizar en $ 41,87, un 0,17% por encima del cierre del miércoles.

En abril, el billete verde cae 0,68% y en lo que va de 2025 retrocede 5,05%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 51 operaciones por un monto total de US$ 26,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar subió 10 centésimos ayer y cerró a $ 40,70 a la compra y a $ 43,10 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,25% y cerró a 5,6738 reales. En el mes cae 1,19% y durante 2025 disminuye 8,37%.

Billetes y monedas de pesos argentinos. Foto: AFP

En Argentina, el dólar oficial aumentó 5,27% y cerró a 1.076,42 pesos argentinos, aunque sigue cerca del “piso” de la banda de flotación (que va de 1.000 a 1.400 pesos argentinos). En el mes sube 0,24% y durante 2025 aumenta 4,3%. El dólar blue cerró ayer a 1.225 pesos argentinos.

Riesgo país

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 97 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). Durante abril, el riesgo país sube dos puntos y en 2025 aumenta 18 unidades.