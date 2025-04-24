El dólar en Uruguay cae por tercer día consecutivo y está en el menor valor en cinco meses y medio

Redacción El País

El dólar en Uruguay bajó ayer por tercer día consecutivo, esta vez 0,46%, y se negoció en promedio a $ 41,73. Este es el menor valor desde el 5 de noviembre pasado (cuando cotizó a un promedio a $ 41,559). En la jornada, la divisa estadounidense se movió entre $ 41,65 y $ 41,80, para finalizar en el máximo. Ese valor de cierre retrocedió 0,36% respecto al del martes.

Durante abril, el billete verde baja 0,94% y en lo que va del año cae 5,3%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 66 operaciones por un monto total de US$ 39,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó ayer 15 centésimos y cerró en $ 40,60 a la compra y $ 43 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cerró ayer a 5,688 reales, un 1,07% menos que el martes. En el mes cae 0,94% y durante 2025 retrocede 8,14%.

En Argentina, el dólar oficial cayó 6,48% y cerró cerca del “piso” de la banda de flotación en 1.022,50 pesos argentinos. En el mes baja 4,78% y en 2025 cae 0,92%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer ocho unidades y cerró en 94 puntos básicos. En abril el riesgo país cae un punto, aunque en 2025 sube 15 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 9,16%, por debajo del objetivo del Banco Central (9,25%).