El dólar en Uruguay cae, mientras Wall Street suma otra jornada de pérdida ante dichos de Trump

Redacción El País

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,17% y se negoció en promedio a $ 42,139. La moneda estadounidense cotizó entre $ 42,10 y $ 42,20 para finalizar en el mínimo, El valor de cierre retrocedió 0,47% respecto al miércoles pasado (último día de cotización hasta ayer).

En lo que va de abril, la moneda estadounidense está prácticamente estable (con una mínima suba de 0,03%) y en lo que va del año cae 4,37%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 20 operaciones por un monto total de apenas US$ 9,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar bajó ayer 10 centésimos a la compra y 30 centésimos a la venta y cerró a $ 40,90 y $ 43,30 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cayó ayer 0,25% y finalizó a 5,8559 reales. En el mes sube 1,98% y durante 2025 baja 5,43%.

En Argentina, el dólar cerró a 1.094 pesos argentinos, un 3,6% por debajo de la cotización anterior. En el mes baja 0,32% y durante 2025 sube 3,72%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó ayer seis unidades y cerró en 105 puntos básicos. Durante abril, el UBI sube 10 puntos básicos y en lo que va de 2025 aumenta 25 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 9,13%, levemente por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).

Una pantalla de televisión muestra noticias del mercado en el NASDAQ MarketSite de Times Square, Nueva York. Foto: AFP

Otros mercados

Wall Street cerró ayer con caídas de más del 2% tras un nuevo ataque del presidente estadounidense, Donald Trump, al presidente de la Reser- va Federal (Fed), Jerome Powell.

En el cierre de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó un 2,48%, hasta 38.170 puntos; el S&P 500 cedió un 2,36%, hasta 5.158 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedió 2,55%, hasta 15.870 enteros, en medio de un repunte de volatilidad.

Trump arremetió en la red Truth Social contra Powell (ya había pedido su despido la semana pasada) al llamarlo “un gran perdedor” y lo volvió a instar a que baje las tasas de interés.