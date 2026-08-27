El dólar en Uruguay sube, al seguir lo sucedido en Brasil su principal referencia en materia cambiaria

El dólar en Uruguay subió ayer 0,18% respecto al lunes -el martes no hubo operativa por el feriado de la Declaratoria de la Independencia- y se negoció en promedio en $ 40,25. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,22 y $ 40,27 para finalizar en el máximo, un 0,25% por encima del cierre del lunes.

La moneda estadounidense apenas baja 0,06% en agosto, mientras que en lo que va de 2026 aumenta 3,1%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 37 millones en 67 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, y cerró en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,22% y cerró en 5,1604 reales. En agosto se incrementa 1,64%, aunque en lo que va del año el dólar en Brasil retrocede 6,22%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial tuvo un alza ayer de 0,17% y finalizó en 1.514,16 pesos argentinos. En el mes aumenta 1,73% y en 2026 la moneda estadounidense sube 3,75%.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer tres unidades y cerró en 66 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto el riesgo país sube ocho unidades, mientras que en lo que va del año está estable.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando al objetivo del Banco Central.

