El dólar en Uruguay sale levemente del modo "planchado" y alcanza a un precio máximo en dos meses

El dólar en Uruguay subió ayer 0,19%, tras varios días "planchado" y se negoció en promedio en $ 40,344, el máximo valor en dos meses (desde el 12 de junio pasado cuando cotizó en promedio en $ 40,353). En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,30 y $ 40,36 para finalizar en $ 40,32. Esto es apenas un 0,07% por encima del cierre del martes.

En lo que va de agosto, la moneda estadounidense sube 0,18%, mientras que en lo que va de 2026 aumenta 3,34%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se operaron US$ 37 millones en un total de 54 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,15 para la compra y $ 41,55 para la venta.

Dólares. Foto: Pixabay

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,69% y cerró en 5,1639 reales. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 1,71%, aunque en lo que va del año retrocede 6,15%.

En Argentina, el dólar oficial se negoció prácticamente estable ayer (apenas subió 0,02%) y finalizó en 1.492,55 pesos argentinos. En el mes lleva un alza de 0,28% y en el año la moneda estadounidense en Argentina a nivel oficial aumenta 2,27%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP cerró estable ayer en 60 puntos básicos. En esta oportunidad esto se dio por una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixto en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto, el riesgo país sube dos unidades, aunque en lo que va de 2026 retrocede seis puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer nuevamente en 5,75%, igualando al objetivo que fijó el Banco Central.