El dólar en Uruguay inicia la semana a la baja en torno a los $ 40, mientras el riesgo país retrocede

En el inicio de la semana, el dólar en Uruguay bajó 0,2% y se negoció en promedio en $ 40,11. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,10 y $ 40,12 para finalizar en el mínimo, un 0,2% por debajo del cierre del viernes.

En julio, la moneda estadounidense está prácticamente estable (apenas baja 0,02%) y en 2026 aumenta 2,74%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron un total de 38 operaciones por un monto de US$ 19,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta, y cerró en $ 38,90 y $ 41,30 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,55% y cerró en 5,0894 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 1,68%, mientras que en 2026 retrocede 7,51%.

En Argentina, el dólar oficial finalizó estable ayer en 1.480,18 pesos argentinos. En julio baja 0,12% y en el año sube 1,42%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó dos unidades ayer y cerró en 56 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cinco unidades y en 2026 retrocede 10 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).