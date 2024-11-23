El dólar cortó una racha de seis semanas seguidas de aumento y en esta bajó 0,73%

Redacción El País

El dólar cerró una racha de seis semana consecutivas al alza al finalizar esta con una variación negativa de -0,73% de su valor promedio, luego de cuatro sesiones de bajas y solo una (jueves 21) de suba. A pesar de esto, la cotización de la moneda estadounidense continúa por encima de $ 42 y este viernes cerró a una cotización promedio de $ 42,60 (0,02% menos que en el día anterior)

Durante noviembre, el dólar sube 2,283% y en el año acumula un incremento de 9,169%.

El dólar osciló entre $ 42,560 y $ 42,650, y cerró a un valor de $ 42,590, con una variación negativa de -0,05% respecto al cierre del jueves.

En Bevsa, durante la semana se realizaron 288 operaciones por US$ 165 millones, y en la víspera se hicieron 72 transacciones operándose un equivalente a US$ 38,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó diez centésimos a la compra y subió diez centésimos para la venta, cerrando en $ 41,30 y $ 43,90 respectivamente.

En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes pasado) la cotización en el banco estatal a la compra bajó 35 centésimos y a la venta lo hizo 25 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,08% y cerró en 5,8124 reales. En el mes sube 0,60% y en el año lo hace 20,06%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,20% cerrando en 1.006,75 pesos argentinos. En el mes aumenta 1,61% y en el año 24,53%. El dólar blue cotizó a 1.135 pesos argentinos.

En Europa el euro bajó este viernes y cerró la semana en los US$ 1,041, su nivel más bajo desde noviembre de 2022, ante las perspectivas del mercado de mayores recortes de tipos del Banco Central Europeo (BCE) por la contracción de la actividad en la eurozona.

En la última semana, la moneda única acumuló una caída del 1,18 % hasta situarse en niveles que no se veían desde hace dos años.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

El euro perdió terreno frente al dólar después de que se conociera que la actividad en la eurozona entró en contracción en noviembre, según el índice compuesto de compras (PMI, por sus siglas en inglés), que pasó de 50 a 48,1 puntos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap que mide el riesgo país cerró en 80 puntos básicos, una unidad menos (1,3%) que en la jornada anterior. Esto se da junto a una cotización estable de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -3,6% (baja tres unidades), en el mes aumenta seis unidades (8,1%) y en el año el riesgo país aumenta diez puntos básicos (14,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,47%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).