Dólar en Uruguay: la divisa cortó una racha de tres descensos consecutivos y aumentó un 0,24%

Redacción El País

A diferencia de los últimos tres días, este jueves el dólar promedio subió 0,24% y cotizó a $ 42,609. En el mes, la moneda estadounidense sube 2,305% y en el año 9,192%.

El dólar osciló entre $ 42,550 y $ 42,700 y cerró en $ 42,610, un 0,14% por encima del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 77 operaciones por un total de US$ 41,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró en $ 41,40 y $ 43,80.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, ayer la divisa subió 0,77% y cotizó a 5,8173 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 0,68% y en 2024, 20,16%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.004,75 pesos argentinos, un 0,10% más que la cotización anterior. En el mes va aumentando 1,41% y en el año 24,28%.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 79 puntos básicos, tres unidades menos (3,7%) que en el día de ayer. Esta baja es acompañada por una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo sube cinco unidades (6,8%) y en 2024 nueve puntos básicos (12,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,47%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).