El dólar cerró su cuarta semana consecutiva en caída; ¿cuánto cuesta la divisa en Montevideo?

Redacción El País

El dólar se mantuvo estable este viernes y cotizó en un valor promedio de $ 42,392. Ayer la divisa osciló entre $ 42,3 y $ 42,45 para cerrar finalmente en el $ 42,40. El valor de cierre no presentó variaciones respecto al jueves.

En su comparación “punta a punta” (frente al cierre del viernes anterior) la moneda americana bajó -0,45%. Es la cuarta semana consecutiva que la variación semanal es a la baja. De los tres días que hubo cotización (lunes y martes fue feriado de Carnaval) en uno cotizó levemente al alza (miércoles) en otro bajó (jueves) y en la víspera se mantuvo estable.

En lo que va del mes el dólar baja -0,45% y en el año -3,80%

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total 172 operaciones por un monto equivalente de US$ 92 millones. Ayer se operaron US$ 22 millones en 44 transacciones.

Banco Central del Uruguay Foto: Gianni Schiaffarino

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos para la compra y subió cinco centésimos para la venta y cerró en $ 41,15 y $ 43,65 respectivamente. La variación “punta a punta” fue a la baja en 20 centésimos para la compra y 30 centésimos para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,35% y cerró en 5,7688 reales. En el mes el dólar en Brasil baja -1,37% y en lo que va del 2025 -6,84%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,19% y cotizo en 1.066,5 pesos argentinos. En el mes sube 0,16% mientras que en el 2025 aumenta 3,34%. El dólar blue cotizó en 1.215 pesos argentinos.

El Banco Central Europeo fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,0857 en un mercado volátil pautado por la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de suspender el jueves de nuevo los aranceles a México y Canadá y de que este viernes los datos de creación de empleo de EE.UU. cayeran por debajo de lo previsto.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó tres unidades (-3,3%) y cerró en 88 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización estable en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses). En el mes el riego país baja seis unidades (-6,4%) mientras que en el año el sube nueve puntos básicos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 9,3%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (9%).