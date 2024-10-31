El dólar aumenta por segunda vez consecutiva: este miércoles cotizó a un promedio de $ 41,400

Redacción El País

Este jueves el dólar subió por segundo día consecutivo cotizando a un promedio de $ 41,400, un 0,52% mayor que el día anterior. En el mes, baja -0,576% y en el año sube 6,094%.

El dólar osciló entre $ 41,250 y $ 41,500 y cerró en $ 41,430, con una variación de 0,49% frente al anterior.

Al público, en las pizarras del BROU, la moneda subió 20 centésimos tanto a la compra como a la venta, y cerró en $ 40,25 y $ 42,65.

Pesos argentinos. Foto: Archivo El País.

A través de Bevsa, en la jornada de ayer se realizaron 29 transacciones por un monto equivalente a US$ 15 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cerró en 5,7801 reales, 1,16% por encima de la jornada anterior. En el mes sube 6,09% y en el año 19,39%.

En Argentina, el dólar oficial cerró en 990,25 pesos argentinos, nuevamente un incremento mínimo de 0,10% respecto a la cotización anterior. Durante octubre subió 1,99% y en el año 22,49%. El dólar blue cerró en 1.180 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, bajó seis unidades (7,7%) y llegó a 72 puntos básicos. Acompaña este valor una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja de los treasuries (bonos norteamericanos). En octubre, el UBI bajó 12 unidades (14,3%) y en el año tuvo un aumento de dos puntos (2,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,38%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).