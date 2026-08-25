El dólar abre la semana estable en Uruguay: qué pasó con la cotización en el BROU, Brasil y Argentina

El dólar en Uruguay comienza la semana estable (con una mínima baja de 0,01%) y ayer se negoció en promedio en $ 40,179.

El billete verde cotizó entre $ 40,16 y $ 40,20 para finalizar en $ 40,17, estable (con una mínima suba de 0,02%) respecto al cierre del viernes.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense baja 0,23% y en 2026 sube 2,92%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 15,5 millones en 31 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer cerró estable en $ 38,95 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,22% y cerró en 5,1512 reales. En agosto sube 1,46%, aunque en lo que va del año el dólar en Brasil retrocede 6,38%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial aumentó ayer 0,63% y finalizó en 1.506,90 pesos argentinos. En el mes sube 1,24% y en 2026 la moneda estadounidense lleva un alza de 3,25%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP cerró estable ayer en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En agosto el riesgo país sube cinco unidades, mientras que en 2026 retrocede tres puntos.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, por lo que igualó al objetivo del Banco Central.

