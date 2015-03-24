Dólar volvió a bajar en el inicio de la semana

El mercado cambiario local inició la semana con la misma tónica de la semana pasada, acompañando la tendencia internacional, pero esta vez el movimiento fue a la baja, a lo que se le sumó la falta de liquidez que presentan algunos bancos privados.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 25,467 en promedio, lo que implicó el segundo descenso consecutivo, esta vez un 0,11%. A pesar de esta caída, la divisa se mantiene en terreno positivo tanto en el acumulado del mes (+3,36%) como en el del año (+4,66%).

Por su parte, el Banco República (BROU), redujo cinco centésimos la cotización al público hasta $ 25,10 la compra y $ 25,80 la venta.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) alcanzaron a US$ 32,7 millones.

Según indicaron a El País operadores cambiarios, el mercado local mostró una clara disposición vendedora, a pesar de que al inicio se dio cierta tónica compradora, que llevaron al dólar a un máximo del día de $ 25,50.

Sin embargo, rápidamente comenzó a perder terreno, hasta tocar un mínimo diario de $ 25,44, que fue el nivel de cierre, al influjo de las caídas que sufrió el dólar en el exterior.

Además, agregaron las fuentes consultadas, se dieron dos factores a nivel local que propiciaron esa tendencia a la baja.

En primer lugar, ciertos bancos mantienen los problemas de liquidez, aunque esta situación debería mejorar en los próximos días dado que habrán fuertes vencimientos de títulos en pesos.

Esas instituciones ayer tomaron pesos a través del call (préstamos entre bancos a un día de plazo), a una tasa media de 20%.

El otro factor fue que ayer hubo vencimientos de impuestos, con lo que, algunas empresas debieron vender dólares para hacerse de pesos.

Los operadores también dijeron que el BROU estuvo activo comprando dólares, lo que evitó una caída mayor.

Por otra parte, a nivel internacional el dólar tuvo fuertes caídas.

Por un lado, en Brasil, la divisa estadounidense cayó un 2,63% al culminar la jornada en 3,1453 reales.

El euro, en tanto, se apreciaba un 0,98% al cierre de esta edición, al operarse en US$ 1,0947.

Billetes Foto: El País

Por incidencia externa