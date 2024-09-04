Casi 170.000 uruguayos refinanciaron sus deudas con el programa especial de beneficios de bancos y financieras

Redacción El País

Las instituciones bancarias y administradoras de crédito presentaron en el Banco Central (BCU) este miércoles datos de seguimiento del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas” (que está en su segunda etapa). Hasta el 3 de setiembre se habían concretado un total de 198.841 cancelaciones y reestructuras de deudas que alcanzan a 168.056 personas en el sistema financiero.

Representantes de las instituciones participantes del programa mantuvieron este miércoles una reunión en el BCU con sus autoridades.

De esta instancia participaron el presidente del BCU, Washington Ribeiro; el vicepresidente, Martín Inthamoussu (mediante videoconferencia); el secretario general, Jorge Christy; la intendenta de Regulación Financiera del BCU, Patricia Tudisco; el gerente de Gestión Estratégica y Operativa de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, Christian Salvarrey (mediante videoconferencia); el asesor del Directorio del BCU, Luciano Vignali; el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Gustavo Trelles, y su directora ejecutiva, Bárbara Mainzer; el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac), Alejandro Grasso; y el secretario ejecutivo de ANEAC, Luis Costa.

El programa busca facilitar la regularización de la situación crediticia de los deudores que han mostrado mayores dificultades en el pago de sus deudas.

El trámite se puede iniciar de manera online en el sitio web específico, vía telefónica al 2902 2024 o por WhatsApp al 092 2024 44 hasta el 15 de noviembre de 2024.

Luis Costa (Aneac), Alejandro Grasso (Aneac), Gustavo Trelles (ABPU) y Bárbara Mainzer (ABPU) de un lado y Jorge Christy (BCU), Patricia Tudisco (BCU), Washington Ribeiro (BCU) y Luciano Vignali (BCU).F oto: Banco Central.

Esta etapa del Programa está enfocada en las personas con deuda entre $ 5.000 y $ 100.000 por institución; que se encontraban en categoría 5 en la Central Crediticia del BCU a mayo 2024, así como a abril de 2022.

Hasta la fecha el sistema recibió en total 422.000 consultas de las cuales el 95% fueron a través del sitio web.

Durante el encuentro, el presidente del BCU, Washington Ribeiro, dijo que el Central "valora el alcance y desarrollo que viene teniendo este programa y recuerda a la ciudadanía que la posibilidad de adherir representa una ventana de oportunidad para miles de personas”.

En una primera etapa, se dieron por canceladas las deudas vencidas menores a $ 5.000 alcanzándose la remisión de 117.690 deudas de 112.236 personas. En la segunda etapa, se habilitó un trámite que permitió la reestructuración de 81.151 deudas correspondientes a 55.820 personas.

Washington Ribeiro, presidente del Banco Central. Archivo El Pais

Las deudas de capital por hasta $ 100.000 con cada institución se podrán refinanciar en cuotas sin ninguna actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos.

Además, quienes mantengan deudas en más de una institución tendrán la posibilidad de acceder a un número mayor de cuotas, dependiendo del monto adeudado, llegando hasta 48 pagos.

El “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas” es una iniciativa impulsada por la industria financiera, con la articulación del BCU y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este trabajo incluye el análisis minucioso de la situación de los deudores de mayor vulnerabilidad y propone soluciones respetando el orden jurídico vigente y el adecuado balance de riesgos del sistema financiero.

Bárbara Mainzer, directora de la Asociación de Bancos Privados, se puso la campaña de reestructuración al hombro. .

A este programa adhirieron en primera instancia: Anda, Banco BBVA, Banco República, Banque Heritage, Cash, Credisol, Creditel, Crédito de la Casa, Crédito Naranja, Crédito Uruguayo, Crédito Valor, Crediton, Fucac Verde, HSBC Bank, Banco Itaú, Oca, Pronto, República Microfinanzas, Banco Santander, Scotiabank, Volvé. Posteriormente, se sumaron al programa Nativa, Acac y las empresas especializadas en cobranza de carteras morosas, Mercurius, Fabraler y Viemventura.

Las instituciones firmantes del acuerdo, el BCU y la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas recuerdan especialmente a los usuarios que en ningún caso se solicitarán pagos ni datos bancarios o personales a través de la página web. Cualquier solicitud de envío de datos o información por estos medios puede constituir un intento de fraude, que debe evitarse y denunciarse por las vías correspondientes.