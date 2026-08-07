Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Finanzas

Así abre la cotización del dólar hoy viernes 7 de agosto de 2026 en pesos uruguayos

La moneda estadounidense en su valor interbancario tuvo un promedio de operaciones a $ 40,269 previo a este 7 de agosto de 2026. Mirá a cuánto abre hoy el dólar pizarra y el eBROU.

El País
El País
07/08/2026, 06:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Billetes de dólares estadounidenses sobre otros de 1.000 pesos uruguayos.
Billetes de dólares estadounidenses sobre otros de 1.000 pesos uruguayos.
Foto: Estefanía Leal

La cotización del dólar en pesos uruguayos comienza este viernes 7 de agosto de 2026 con un valor de $ 40,290 para el dólar interbancario, indica la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

A la compra, el dólar pizarra está en $ 39,10 y a la venta, a $ 41,50, según informó el Banco República (BROU) al cierre del jueves.

El dólar en Uruguay sigue "planchado": qué pasó con la cotización, las pizarras y la región

Al cierre de mercados, el dólar pizarra se mantuvo estable frente al peso, sin cambios en la cotización de compra y sin variación en la venta respecto del último cierre.

Por otro lado, el dólar eBROU, la cotización preferencial del BROU, figura en $ 39,60 a la compra y $ 41,00 a la venta.

Los valores cambiarán alrededor del mediodía, cuando abra el mercado cambiario de este viernes.

Evolución del dólar en Uruguay

El año 2025 fue el del debilitamiento del dólar a nivel mundial (es la peor caída desde 2017 para la moneda estadounidense) y Uruguay no fue la excepción. De hecho, en el mercado local la moneda estadounidense cayó 11,4% en 2025 “punta a punta” (al comparar el valor del último día de 2025 con el del fin de 2024) hasta quedar en un “piso” de $ 39.

Las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump de imponer aranceles a la importación a varios países en el mundo fue uno de los factores que debilitó al dólar. A eso se sumó que la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense) inició un ciclo de bajas en la tasa de interés de referencia (“el precio del dinero”) que también impulsó al billete verde hacia abajo.

En 2024, la moneda estadounidense había aumentado 12,93% “punta a punta”. Sin embargo, en 2025, la cotización del dólar interbancario en Uruguay, cayó $ 5,03 respecto al último día hábil de 2024.

Los factores que pueden influir en la cotización del dólar son los siguientes:

Política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es quien imprime los dólares que circulan en el mundo
Política monetaria del BCU: las disposiciones sobre tasas de interés y medidas para manejar la inflación pueden afectar la demanda y oferta de pesos uruguayos
Evolución de los mercados internacionales: eventos geopolíticos, oscilaciones en los precios de commodities y cambios en las políticas económicas de otros países pueden condicionar en la cotización del dólar
Indicadores económicos locales: el crecimiento económico, el nivel de inversión extranjera y el desempeño del sector exportador son algunos de los factores internos que pueden impactar en la cotización del dólar en Uruguay

Dólares estadounidenses.
Dólares estadounidenses.
Foto: Pixabay.

¿Es recomendable el cambio a dólares?

Hay que tener en cuenta que la moneda que usamos habitualmente para realizar gastos es el peso uruguayo (más allá que algunos productos o servicios se comercian en dólares). Por tanto, lo recomendable es utilizar la moneda en la que se va a gastar.

En cualquier caso, para protegerse de la suba de precios, lo más recomendable es ahorrar en Unidades Indexadas (UI) ya que evolucionan según la inflación. Hay diferentes opciones para ahorrar/invertir en UI.

Recomendaciones para inversores

Diversificar carteras: invertir en una variedad de activos, puede ayudar a mitigar el riesgo asociado a la volatilidad de las monedas
Estar informado: mantenerse al tanto de las noticias económicas y políticas tanto a nivel local como internacional puede proveer información valiosa para tomar decisiones de inversión
Consultar a expertos: para obtener asesoramiento personalizado, es recomendable buscar la opinión de asesores financieros regulados
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Unidad Indexada hoy: cuánto cotiza la UI este viernes 7 de agosto de 2026 en pesos uruguayos

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

cotización del dólarCotizaciones

Te puede interesar