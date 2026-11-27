Whirlpool presentó Whirlpool Experience, su nuevo espacio ubicado sobre la avenida José Batlle y Ordóñez, desarrollado junto a Epicentro, importador de la marca en Uruguay. El espacio reúne la amplia gama de productos de Whirlpool, desde heladeras, lavarropas, lavavajillas y secarropas hasta hornos, anafes, campanas y microondas, para que puedan conocerse de cerca, en un ambiente pensado como un verdadero hogar.

Entre los protagonistas se destaca la línea W Collection, pensada para quienes buscan diseño y una cocina integrada, con opciones como heladeras panelables y campanas de diseño. También están presentes las heladeras French Door y No Frost, los anafes vitrocerámicos, la línea de lavado silver y los equipos con tecnología Inverter, que combinan rendimiento y eficiencia en el consumo.

Pero Whirlpool Experience es más que un showroom: será sede de activaciones y experiencias especiales, encuentros en los que distintos referentes convocarán a su comunidad para compartir momentos en torno a la cocina y la vida en casa.

“Whirlpool Experience nace para que la gente pueda conocer la marca de otra manera, no solo viendo los productos, sino viviéndolos a través de experiencias. Queremos que sea un lugar de encuentro, donde se cocine, se comparta y se descubra todo lo que Whirlpool puede aportar a la vida en casa”, señaló Agustín Albanell, director de Epicentro.

Además de recorrer Whirlpool Experience, los productos de la marca pueden comprarse en whirlpool.com.uy. Todos cuentan con el respaldo de Epicentro, que ofrece garantía oficial, servicio técnico y atención postventa para acompañar a cada cliente después de la compra.