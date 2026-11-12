Vuelve San Roque Fest con grandes descuentos para adelantar las compras de fin de año

Noviembre marca el comienzo de una de las épocas más especiales del año. Llegan los preparativos para Navidad, los encuentros con amigos, las despedidas de trabajo y los tradicionales sorteos de amigo invisible. Con ese espíritu, San Roque presenta una nueva edición de San Roque Fest, una iniciativa que regresa luego de la excelente recepción de su primera edición y que este año suma dos días de grandes descuentos.

Durante cuatro jornadas, los clientes podrán disfrutar de un 30% de descuento en miles de productos de las principales marcas de perfumería, cosmética y cuidado personal. Una oportunidad para recorrer, elegir y disfrutar de beneficios especiales en una temporada en la que los regalos empiezan a ocupar un lugar protagonista.

El evento invita a pensar en uno mismo: renovar una fragancia favorita, incorporar productos a la rutina de belleza o descubrir las últimas novedades en maquillaje son pequeños gustos que forman parte del cuidado personal. Con marcas reconocidas y opciones para diferentes presupuestos, San Roque busca que cada cliente pueda disfrutar de esta edición a su manera.

Beneficios especiales con Itaú

Durante San Roque Fest, los descuentos se complementarán con beneficios adicionales para quienes utilicen tarjetas Itaú.

El jueves 12 de noviembre, los clientes accederán a un 25% de descuento adicional con todas las tarjetas de crédito Itaú Personal Bank, Infinite y Black, mientras que las tarjetas de crédito Itaú Platinum tendrán un 20% adicional.

Además, durante los cuatro días del evento, habrá un 15% de descuento adicional con todas las tarjetas de crédito Itaú y con las tarjetas de débito Itaú Personal Bank.

San Roque Fest llega a todo Uruguay

La nueva edición se desarrollará en los 51 locales que San Roque tiene distribuidos a lo largo y ancho del país, acercando los beneficios a clientes de distintas ciudades y localidades.

Uno de los aspectos que distingue la experiencia en San Roque es la atención de sus colaboradores, quienes estarán disponibles durante el evento para orientar a quienes se acerquen a las sucursales. Desde recomendaciones sobre fragancias hasta sugerencias de productos de belleza y cuidado personal, el asesoramiento permite conocer mejor las características de cada artículo y elegir de acuerdo con las preferencias de cada persona.

Las promociones también estarán disponibles en la tienda online, ofreciendo una alternativa para quienes prefieran realizar sus compras de manera digital, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

“La primera edición de San Roque Fest tuvo una respuesta muy positiva y nos confirmó que nuestros clientes valoran este tipo de propuestas. Este año decidimos volver con una edición más grande, sumando días y oportunidades para que más personas puedan aprovechar los beneficios”, señalaron desde San Roque.

Con casi 100 años de trayectoria en Uruguay, San Roque continúa evolucionando y fortaleciendo su presencia en todo el territorio nacional. Su oferta de perfumería, cosmética, cuidado personal y farmacia, junto con el compromiso de sus equipos, refleja el propósito que acompaña a la marca desde sus orígenes: ayudar a las personas a vivir bien.