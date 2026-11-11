Usar IA no alcanza. ¿Cómo convertir el tiempo que ahorra cada persona en valor para toda la empresa?

La inteligencia artificial permite redactar, diseñar, analizar información y resolver tareas en menos tiempo. Sin embargo, esa mejora individual no siempre se traduce en mejores resultados para las empresas.

Según la encuesta global de CEO de PwC de 2026, realizada entre 4.454 ejecutivos de 95 países y territorios, el 56% no reportó beneficios significativos de la inteligencia artificial ni en ingresos ni en costos. El dato plantea una pregunta cada vez más relevante: ¿las organizaciones están aprendiendo a trabajar mejor o simplemente están incorporando herramientas?

Para Alejandro Salmantón, fundador de Frame y cofundador de Neural Think, la diferencia está en comprender que la productividad individual y la empresarial no necesariamente avanzan juntas.

“Podés preparar un presupuesto en cinco minutos y demorar dos días en autorizarlo. La tecnología aceleró una tarea, pero la empresa sigue funcionando con el mismo cuello de botella”.

La oportunidad empieza por lo cotidiano

Salmantón recuerda una experiencia sencilla. Durante una conversación informal, una persona vinculada a la gestión de un club deportivo de Rivera le consultó sobre servicios de comunicación. En lugar de proponer una contratación, le mostró cómo utilizar inteligencia artificial para convertir sus propias ideas en diseños. Poco después, esa persona comenzó a desarrollar y publicar contenidos por su cuenta.

El ejemplo, aunque pequeño, refleja oportunidades que pueden trasladarse a diferentes escalas: equipos comerciales que necesitan mejorar sus seguimientos, profesionales que elaboran informes, responsables de logística que analizan operaciones o administradores que procesan información para tomar decisiones.

No siempre se trata de automatizar. En ocasiones, el mayor aporte de la tecnología consiste en permitir que una persona desarrolle capacidades que antes no tenía.

Desde Frame, Salmantón trabaja sobre esa conexión entre comunicación, estrategia, procesos y desarrollo de capacidades. Neural Think complementa ese abordaje mediante la implementación de asistentes, automatizaciones y soluciones de inteligencia artificial.

Para el empresario, el punto de partida debería ser identificar qué problema necesita resolver la organización, cómo funciona actualmente ese proceso y qué resultado espera obtener.

De personas más productivas a empresas más inteligentes

El siguiente salto estará en conectar esas capacidades individuales para transformar procesos completos.

Una referencia es el concepto de DRI (Directly Responsible Individual), utilizado en metodologías de gestión para establecer una persona claramente responsable de un resultado.

Combinado con inteligencia artificial, ese enfoque puede permitir que equipos pequeños coordinen operaciones más complejas, distribuyan tareas y reduzcan dependencias innecesarias.

Alejandro Salmantón, cofundador de Neural Think

En un proceso comercial, por ejemplo, la IA puede intervenir desde la clasificación de una consulta hasta el seguimiento de oportunidades, identificando presupuestos pendientes o situaciones que requieren atención. La responsabilidad y las decisiones sensibles continúan bajo supervisión humana.

Este modelo apunta a cambiar dónde aportan valor las personas: menos tiempo dedicado a tareas repetitivas y mayor capacidad para analizar, resolver problemas y tomar decisiones.

Salmantón considera que esta evolución puede modificar la propia estructura organizacional. Los organigramas tradicionales, basados en niveles jerárquicos y sucesivas autorizaciones, comenzarán a convivir con estructuras más dinámicas, donde personas y agentes de IA colaboren alrededor de objetivos concretos.

Para las pequeñas empresas, recomienda comenzar con procesos frecuentes y medibles, identificar errores y costos, probar mejoras acotadas y evaluar los resultados antes de ampliar la implementación.

También propone medir tres dimensiones: adopción, resultados y capacidad de aprendizaje. El beneficio de la IA no siempre aparece inmediatamente, especialmente cuando exige modificar hábitos, responsabilidades y formas de trabajar.

El desafío también está en cómo formamos talento

La transformación empresarial abre otra discusión: cómo preparar a quienes deberán trabajar en organizaciones cada vez más integradas con inteligencia artificial.

Para Salmantón, Rivera reúne condiciones interesantes. UTEC ofrece formación en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial; Udelar y UTU también desarrollan propuestas educativas en el territorio. La cooperación con IFSul, en Sant'Ana do Livramento, incorpora además formación tecnológica binacional.

Sin embargo, considera que disponer de carreras universitarias y técnicas es solamente una parte del desafío.

“Las universidades tienen que preguntarse permanentemente si están preparando a los jóvenes para el mercado que viene o para el mercado que conocíamos. La tecnología cambia mucho más rápido que los programas educativos”.

Su planteo no consiste en abandonar los fundamentos académicos, sino en desarrollar mecanismos de actualización continua que permitan incorporar nuevas herramientas y metodologías sin perder rigor.

Entre las oportunidades identifica una mayor participación de empresas en proyectos educativos, la actualización periódica de contenidos aplicados y el desarrollo de competencias vinculadas al pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas.

El objetivo es formar profesionales capaces de adaptarse a tecnologías que continuarán evolucionando, en lugar de limitar su preparación al dominio de herramientas que pueden volverse obsoletas.

Rivera: de formar talento a generar oportunidades

La formación abre un segundo desafío: conseguir que ese conocimiento encuentre oportunidades reales dentro del territorio.

En ese proceso aparece Arkano, empresa tecnológica uruguaya que fue pionera en instalarse en el Centro de Innovación de UTEC en Rivera, vinculando talento local con proyectos para clientes internacionales.

Su cofundador y director, Juan Esteban Suárez, entiende que la frontera cuenta con profesionales capacitados, pero necesita fortalecer su capacidad para generar oportunidades laborales y empresariales.

“En la frontera tenemos talento muy capacitado. Nos faltan empresas que se instalen y que las que ya operan acá incorporen a esos profesionales. También necesitamos que más jóvenes se animen a emprender y vender servicios tecnológicos, logísticos o creativos desde el territorio”, plantea Suárez.

Su reflexión apunta a dos oportunidades complementarias, atraer nuevas inversiones y acercar el talento tecnológico a sectores tradicionales de la economía regional, como la industria forestal, el comercio y el comercio electrónico.

También destaca la necesidad de fortalecer la cultura emprendedora para que más profesionales identifiquen oportunidades de desarrollar servicios para otros mercados sin abandonar la región.

Esa articulación es parte del trabajo de Área B, el Ecosistema Binacional de Innovación de Rivera y Livramento, que promueve conexiones entre instituciones educativas, empresas y organismos públicos. Entre sus antecedentes se encuentra un proyecto impulsado por UTEC, Arkano y la Intendencia de Rivera con financiamiento de ANDE.

Para Salmantón, la convivencia natural entre español y portugués, el acceso a ambos mercados y la creciente formación tecnológica constituyen ventajas que el territorio necesita transformar en oportunidades concretas.

El desafío, sostiene, no debería medirse solamente por la cantidad de profesionales que egresan, sino también por cuántos consiguen desarrollar una carrera, emprender o participar en proyectos de valor desde el interior.

Esto requiere fortalecer la vinculación entre universidades y empresas, facilitar las primeras experiencias profesionales, atraer inversiones y generar nuevas fuentes de empleo calificado.

La transformación tecnológica, entiende, no debe medirse únicamente por las herramientas que incorporan las organizaciones, sino también por las capacidades y oportunidades que consiguen desarrollar a su alrededor.

“En cinco años la ventaja no va a estar en quién utiliza más inteligencia artificial, sino en quién aprendió a construir empresas capaces de trabajar con ella. Y si logramos conectar formación, talento y oportunidades, esa transformación también puede construirse desde Rivera”.

