El avance de la inteligencia artificial está transformando el mundo laboral. Para Mariella de Aurrecoechea, decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, esto impacta en los perfiles de trabajadores que demandan las empresas.

«La IA está cambiando el mercado laboral. Ante ese escenario, la formación debe fortalecer a quienes comienzan su trayectoria y acompañarlos luego en cada salto profesional», señaló De Aurrecoechea.

Con esa lectura, la Escuela de Negocios impulsa una renovación para 2027 que suma postgrados, actualiza programas e incorpora más IA y análisis de datos. «Lo que nos planteamos para el año que viene es abarcar las diferentes edades o momentos de la carrera profesional», explicó la decana.

Nuevos programas

En abril de 2027 comenzarán el Master in Management (MIM) y el Master in Business Analytics. Ambos tendrán un año de cursado más la tesis y responden al interés de los estudiantes por continuar su formación y llegar mejor preparados al mercado laboral.

La decana señaló que los estudiantes suelen comenzar a trabajar temprano y muchos se gradúan con una trayectoria laboral que les permite seguir desarrollándose.

El MIM está dirigido a jóvenes profesionales y combina gestión, información financiera, análisis de datos, IA y capacidades para conducir proyectos y equipos. También contempla a graduados de otras disciplinas que necesitan conocimientos de negocios para emprender o asumir responsabilidades gerenciales.

El Master in Business Analytics conecta datos y decisiones empresariales. Combina herramientas analíticas y conocimientos de negocios para formular problemas, evaluar evidencia y fundamentar decisiones.

Mariella de Aurrecoechea, decana de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Tres pilares

La inteligencia artificial, la sostenibilidad y el emprendedurismo son tres de los pilares que atraviesan la renovación de la oferta académica. Los nuevos másteres incorporan una base común de análisis de datos, mientras que el MBA refuerza su apuesta por la inteligencia artificial y se presenta como el MBA «AI Ready» de Uruguay. En algunas materias, esta tecnología ocupa un lugar central para repensar los negocios; en otras, se integra como una herramienta para el trabajo cotidiano.

Las propuestas permiten comprender las posibilidades y los límites de los modelos, las oportunidades que ofrecen y las decisiones que exigen a quienes dirigen empresas.

La IA se aplica para analizar, proyectar y decidir en finanzas, marketing, operaciones o sostenibilidad. También se consideran sus implicancias éticas: Universidad ORT Uruguay orienta sobre cómo verificar datos, evaluar resultados críticamente y utilizar estas tecnologías con responsabilidad profesional.

El MIM incorpora la materia Sostenibilidad, Emprendimiento e Innovación, orientada a desarrollar modelos de negocio que respondan a desafíos económicos, sociales y medioambientales, e impulsar proyectos innovadores dentro y fuera de las organizaciones.

Una red regional

El alcance internacional se potencia mediante el Dual MBA con la Universidad de San Andrés, de Argentina. Comenzará en junio, otorgará una titulación de cada universidad y combinará en partes iguales materias y docentes de ambas instituciones.

«Desde el punto de vista de la conexión regional es un producto innovador. Vamos a tener en una misma aula personas de diferentes países, con distintas realidades y oportunidades», destacó la decana. La cursada combinará encuentros en Argentina, clases virtuales y semanas intensivas en ambos países. Está dirigida a profesionales de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, en especial a quienes trabajan en compañías multinacionales o con presencia en distintos mercados.

El proceso se completa con una nueva dirección y coordinaciones académicas por área. Más allá del lanzamiento de programas, busca instalar la formación como parte permanente de la vida profesional. «Queremos provocar o ser parte de ese cambio», concluyó.