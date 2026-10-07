Una recorrida por el avance de los proyectos y obras del Grupo JHSF en Uruguay

Con más de 50 años de experiencia en la industria de los centros comerciales, con espacios referentes en moda, estilo de vida, gastronomía y hogar, en 2007 la compañía adquirió Grupo Fasano e ingresó al sector hotelero. Desde entonces, amplió su presencia hasta alcanzar 20 hoteles en operación y en desarrollo, además de unas 40 operaciones gastronómicas en distintos países.

En Punta del Este se destacará con distintas líneas de negocio: Fasano Península (hotel y gastronomía); Cidade Jardim (mall, retail y lifestyle); y Península Casino. Para esta temporada, se espera hacer el cambio de marca, con la incorporación de estas tres nuevas identidades corporativas dentro del mismo padrón. Tanto el casino como el hotel y el mall tendrán entradas y salidas independientes.

Las obras en el casino están previstas para 2027; el espacio seguirá operativo en los mismos horarios y con el mismo personal. Las obras del hotel también se realizan con el complejo en pleno funcionamiento, con excepción entre el 23 de diciembre y el 9 de enero, debido a la licencia de la construcción. Se reducirán los espacios de las habitaciones, pasando de 300 a 200.

avier Azcurra, Diego Berna, Rodrigo Galvão y Richard Nieto.

Hay varios servicios confirmados para este verano, como dos restaurantes Fasano, un bar en el casino y un restaurante en la playa, dos piscinas, habitaciones con el estándar Fasano, spa, gimnasio, parte del mall y un teatro para 500 personas.

En tanto, avanzan los trabajos en una sala de Eventos & Convenciones de dos pisos con capacidad para 500 personas por piso, cuya inauguración está prevista para 2027.

El mall tendrá alrededor de 50 locales y restaurantes, entre tiendas operadas por JHSF, otras que son operadas por el grupo porque tienen la franquicia y otras que operarán directamente las marcas titulares.

Actualmente, y sin contar al personal de obra, el proyecto cuenta con 1.000 personas trabajando. Se estima que durante la temporada de verano esa cifra ascienda como cada año.

Se prevén nuevas oportunidades laborales, principalmente vinculadas al mall, las tiendas y los nuevos restaurantes. En cuanto a quienes ya trabajan en la compañía, se prioriza al personal capacitado que ya forma parte de la organización antes de buscar personal afuera. También se contemplan movimientos internos entre áreas y oportunidades de reconversión, siempre que exista una vacante y el perfil sea adecuado.

