Tres Cruces avanza en sostenibilidad: energía solar, reciclaje e iniciativas sociales

Cada día, miles de personas pasan por Tres Cruces para tomar un ómnibus, hacer compras, comer o encontrarse con alguien. Con más de 25 millones de visitantes al año, el complejo reúne en un mismo lugar la terminal de transporte, el shopping y las operaciones logísticas. Gestionar esa actividad implica también desafíos ambientales, sociales y económicos, que la compañía recoge en su Reporte de Sostenibilidad 2025/2026.

El documento, correspondiente al ejercicio comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026, presenta los principales resultados de la empresa, las inversiones realizadas y las iniciativas vinculadas con la comunidad y el ambiente. Es, además, el vigésimo primer reporte consecutivo de Tres Cruces, elaborado de acuerdo con los estándares del Global Reporting Initiative (GRI).

Crecimiento e inversiones seguir creciendo

Al cierre del ejercicio, Tres Cruces registró un crecimiento de 6,5% en sus ingresos. El Ebitda alcanzó los US$ 13,9 millones, un aumento de 9,6%, mientras que la utilidad contable llegó a US$ 11,7 millones, con un incremento de 37,5%.

El período estuvo marcado también por el avance de las ampliaciones sobre las calles Goes y Ferrer Serra, que completan sectores que habían quedado abiertos en el edificio y permitirán incorporar nuevos espacios comerciales. Allí está prevista la llegada de marcas como Kiabi, JYSK, Decathlon y Smart Fit, con aperturas previstas para el período 2026-2027.

“Los resultados de este ejercicio reflejan el crecimiento de Tres Cruces y nuestra decisión de seguir invirtiendo con una visión de largo plazo. La expansión del complejo, la incorporación de nuevas propuestas y las inversiones en infraestructura y energía forman parte de una misma estrategia de desarrollo. Para nosotros, la sostenibilidad está integrada al negocio y a la forma en que tomamos decisiones. Buscamos generar valor económico, social y ambiental de manera sostenida”, señaló Marcelo Lombardi, gerente general de Tres Cruces.

Una planta solar para generar energía en el complejo

Uno de los principales hitos en materia de inversión y sostenibilidad fue la puesta en funcionamiento de una planta fotovoltaica instalada sobre la cubierta del complejo. Con 2.415 paneles solares distribuidos en 6.244 metros cuadrados y una potencia de 1,4 megavatios, la instalación genera energía renovable para Tres Cruces y contribuye a reducir la demanda de electricidad proveniente de la red.

La planta fue inaugurada el pasado 11 de junio, después del cierre del ejercicio que abarca el reporte, y se suma a las medidas de eficiencia energética y gestión ambiental desarrolladas por la compañía.

La gestión de residuos es otro de los ejes de trabajo. Durante el ejercicio se gestionaron 1.067 toneladas de residuos, de las cuales 445 toneladas fueron recicladas. La tasa de reciclaje alcanzó así el 42%.

Entre las iniciativas específicas figura Compostamos Juntos, un programa que comenzó en mayo de 2025 para valorizar los residuos orgánicos generados en distintos sectores del complejo. La propuesta incorporó composteras en los comedores, una unidad central fabricada con plástico reciclado y actividades de formación para promover la separación en origen entre los colaboradores.

Durante su primer año, el programa permitió recuperar 1.007 kilos de residuos orgánicos, con los que se produjeron 465 kilos de compost y 60 litros de lixiviado en cuatro cosechas.

Otra propuesta fue Dale una segunda vida, una campaña de recolección de ropa y calzado. Las prendas en buen estado se destinaron a organizaciones sociales, mientras que aquellas que ya no podían utilizarse fueron entregadas a la ONG Komciencia para su transformación mediante procesos de reutilización creativa, conocidos como upcycling. La iniciativa contó con la participación de jóvenes de ProIntegra y, tras la respuesta obtenida, se instaló un contenedor permanente en la entrada principal del shopping, disponible para clientes y visitantes.

Innovación y acciones con la comunidad

La sostenibilidad también puede abrir oportunidades para generar ideas y promover la participación. En esa línea, Innova-Acción 2026 convocó a la comunidad a presentar soluciones innovadoras y sostenibles aplicables a Tres Cruces. La propuesta recibió más de 300 ideas, de las cuales se preseleccionaron 20. Sus equipos participaron en una instancia de capacitación y acompañamiento metodológico a cargo del Centro Íthaka de la Universidad Católica del Uruguay.

El vínculo con la educación aparece, además, en el trabajo con Repapel. El papel descartado en las distintas áreas del complejo se recupera para su reciclaje y posterior transformación en útiles destinados a escuelas públicas.

El reporte también destaca la continuidad de Desafío Moos, que en su décima edición amplió por primera vez su alcance a los 19 departamentos del país. La iniciativa, dirigida a jóvenes de hasta 35 años, busca impulsar el talento emergente en el ámbito de la moda. En esta edición fueron seleccionados 35 jóvenes, que recibieron capacitación y orientación de profesionales del sector.

Gobernanza y próximos objetivos

En materia de gobernanza, Tres Cruces obtuvo la certificación ISO 37001, vinculada con los sistemas de gestión antisoborno. La norma establece mecanismos para prevenir, detectar y abordar posibles situaciones de soborno, y se suma a las políticas de integridad, control y transparencia de la compañía.

Este avance se integra a su certificación como Empresa B y a la adopción de la figura de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). En la evaluación de B Lab, Tres Cruces alcanzó 90,6 puntos, por encima de los 80 requeridos para la certificación. El proceso contempla aspectos como la gobernanza, el bienestar de los colaboradores, el vínculo con la comunidad y los proveedores, y la gestión ambiental.

El reporte presenta estas herramientas como parte de una estrategia que busca incorporar criterios sociales y ambientales a las decisiones empresariales, junto con los objetivos económicos. La elaboración del documento bajo los estándares GRI apunta, a su vez, a comunicar resultados y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

De cara al próximo período, Tres Cruces prevé finalizar e inaugurar las ampliaciones comerciales sobre Goes y Ferrer Serra, implementar un plan integral de adopción de inteligencia artificial y avanzar hacia la certificación ISO 37301, relacionada con los sistemas de gestión de cumplimiento. También buscará la recertificación bajo los nuevos estándares de Sistema B y la consolidación del programa Comunidad Tres Cruces.

Con una operación que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y millones de personas que transitan por sus instalaciones cada año, el complejo enfrenta el desafío de acompañar su crecimiento con mejoras en la gestión de la energía, los residuos y su relación con el entorno. El reporte reúne los avances alcanzados y los objetivos con los que la compañía busca continuar ese proceso.

