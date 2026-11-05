Suzuki presenta “Los principios y valores vienen incluidos”, una campaña que apuesta por la confianza y el respaldo al cliente

“Los principios y valores vienen incluidos” es el nombre de la nueva campaña de Suzuki Uruguay, con la que la marca busca reforzar su posicionamiento a partir de una propuesta que va más allá del vehículo y su precio. El objetivo es transmitir qué hay detrás de la elección de un Suzuki y destacar los principios que orientan la relación de la empresa con sus clientes.

La idea surgió a partir de la buena recepción de “Los futuros compradores vienen incluidos”, su anterior campaña, aunque la nueva propuesta tiene una identidad propia. En lugar de continuar las historias de los personajes de aquella publicidad, la campaña imagina qué sucede con las personas que los interpretaron cuando termina el rodaje y vuelven a su vida cotidiana.

“La idea derivó, naturalmente, en imaginar qué sería de las vidas de las personas que fueron actores de la anterior campaña, fuera de esos papeles, siendo actuales dueños”, explicó Alejandro Elías, de Suzuki Uruguay, marca representada exclusivamente en el país por Ayax.

El ejecutivo definió esta nueva propuesta como una forma de apoyarse en el camino recorrido por la marca y su comunicación anterior. “La relación es esa: es ‘pararse en los hombros de un gigante’, porque solo se puede crecer para arriba”, señaló.

La publicidad busca transmitir qué hay detrás de la elección de un Suzuki y destacar los principios que orientan la relación de la empresa con sus clientes.

Una apuesta por la confianza

La campaña se presenta en un año de fuerte movimiento para la industria automotriz, en donde las marcas realizaron distintas estrategias comerciales, principalmente, reducciones de precios. Frente a ese escenario, Suzuki busca diferenciarse a partir de la calidad de sus vehículos, la confiabilidad, el respaldo técnico y el vínculo con sus clientes a largo plazo.

“Ha sido un año movido para la industria y cada actor ha puesto sobre la mesa sus argumentos; lógicamente, esos argumentos tienen que ver con los objetivos comerciales y, en tal sentido, las variables de precio han sido las más usadas”, señaló Elías.

El ejecutivo sostuvo que la empresa busca diferenciarse de esa tendencia y concentrarse en construir relaciones duraderas con sus clientes. “Creemos en construir confianza y no destruir precios”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la confianza se construye a través del cumplimiento, el respaldo y la calidad del servicio. “Cumplir, brindar respaldo y ofrecer servicio son acciones que construyen confianza”, expresó.

La propuesta apunta a que los clientes encuentren tranquilidad no solo al momento de comprar un vehículo, sino también durante los años siguientes, cuando puedan necesitar asistencia, mantenimiento o repuestos.

El objetivo es transmitir qué hay detrás de la elección de un Suzuki y destacar los principios que orientan la relación entre la marca y sus clientes.

Calidad, valor de reventa y respaldo técnico

Aunque la campaña anterior hizo foco en el valor de reventa de los vehículos, esta nueva etapa amplía el mensaje para destacar los atributos que, según la marca, sostienen esa característica y contribuyen a la experiencia del cliente.

“El valor y la facilidad de reventa de un Suzuki es un dato del mercado. Es algo que pasa”, señaló Elías.

Según explicó, ese valor está relacionado con la calidad, la eficiencia y la confiabilidad de los vehículos, además de su distribución, posicionamiento y precio en el mercado local. También destacó el respaldo técnico de la empresa, que cuenta con 100 puntos de contacto en todo el país entre concesionarios y talleres autorizados.

“El foco en los valores de la marca no fue una decisión estratégica: es lo que somos”, afirmó Elías, quien recordó que Ayax cuenta con 81 años de trayectoria y lleva más de 45 años trabajando con Suzuki.