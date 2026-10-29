Semark: más de 20 años de experiencia en puntos de venta y una operación que llega a todo el país

Asegurar que un producto esté disponible y correctamente exhibido en un supermercado puede parecer sencillo. Hacerlo en cientos de comercios de todo el país, coordinando equipos, rutas y acciones comerciales, es un desafío gigante Ese es el terreno en el que se especializa Semark, la agencia uruguaya experta en ejecución comercial y presencia en puntos de venta.

La empresa comenzó como un emprendimiento familiar dedicado a las promociones y, en dos décadas amplió su actividad hasta convertirse en una agencia integral de trade marketing. Actualmente cuenta con un equipo de más de 80 personas y operaciones en más de 150 localidades. Entre sus clientes se encuentran marcas como Grupo Cepas, Denucio, Fortylex, Cañuelas, Frigorífico Modelo, Alimentos Centenerio, Uruquim y SC Johnson entre otras. También empresas tech como PedidosYa y Mercado Pago.

Su oferta de servicios 360 ° abarca desde equipos de reposición y operaciones logísticas hasta implementación de materiales POP, activaciones BTL, degustaciones y acciones de captación comercial. El objetivo es asegurar que las estrategias de las marcas se ejecuten correctamente en los lugares donde los consumidores toman sus decisiones de compra.

Según Popai, la asociación internacional especializada en marketing en puntos de venta, entre el 76% y el 82% de las decisiones de compra se toman dentro del local. “Esto demuestra la importancia de la experiencia en el punto de venta: la visibilidad del producto, la correcta implementación de los exhibidores, velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales con los diferentes PDV y el contacto directo con los consumidores pueden resultar determinantes al momento de concretar una venta”, afirma Yoel Steinhaus, CEO y fundador de Semark.

Cobertura nacional y respuesta en 72 horas Uno de los diferenciales de Semark es su capacidad de despliegue territorial, que le permite desarrollar e implementar proyectos en menos de 72 horas en prácticamente cualquier punto del país. “Somos especialistas en la última milla, donde las estrategias de las marcas se transforman en ejecución concreta. Integramos servicios de trade marketing, activaciones, adquirencia, captación de fondos, implementaciones y logística liviana de materiales para puntos de venta”, explica Yoel Steinhaus, CEO y fundador de Semark. “Esta integración nos permite ofrecer múltiples soluciones desde una sola agencia, con agilidad, eficiencia y un único interlocutor para nuestros clientes”, agrega

Para atender las distintas necesidades de las marcas, Semark organiza rutas y diseña equipos adaptados a cada operación. Una opción son los servicios exclusivos, en los que el personal trabaja para una sola empresa o marca. Otra es el modelo multimarca, que permite atender productos de diferentes compañías que no compiten entre sí, compartiendo recorridos y costos. También se pueden combinar y conviven en diferentes partes del país y zonas geográficas según la zafra de consumo.

A estos servicios se suman las activaciones promocionales, como degustaciones, exhibiciones y acciones con promotoras, que permiten generar contacto directo con los consumidores. “La integración de las distintas áreas facilita coordinar una operación completa, desde la logística y distribución de materiales hasta su implementación en los comercios y el seguimiento de las acciones”, explica.

De la ejecución a los datos comerciales

La evolución de Semark también refleja los cambios que experimentó el trade marketing durante las últimas dos décadas. Lo que tradicionalmente se asociaba con la reposición de mercadería y la contratación de promotoras se transformó en una actividad que incorpora planificación, supervisión, tecnología y análisis de información.

En 20 años más de 1.400 personas pasaron por la comunidad de trabajo de Semark

Hoy, el personal que visita los comercios no solo mantiene abastecidas las góndolas. También verifica precios, controla exhibiciones, detecta faltantes, sugiere pedido e implementa materiales promocionales. Cada visita genera información de campo que permite a las marcas identificar problemas, evaluar el cumplimiento de acuerdos comerciales y tomar decisiones cruzando datos del mundo físico y virtual.

En el caso de Semark, sus más de 5.000 visitas mensuales generan más de 20.000 datos que la empresa utiliza para realizar seguimientos y elaborar informes adaptados a las necesidades de sus clientes. “La diferencia ya no está solamente en tener personas en la calle. Está en la capacidad de transformar lo que pasa en cada punto de venta en información útil para tomar decisiones comerciales”, señala Steinhaus.

El desafío de una nueva temporada de verano

La actividad de Semark es de todo el año, y acompaña con especial relevancia el verano de nuestro país, cuando el aumento del consumo exige reforzar la cobertura comercial, particularmente en el este del país. Según estimaciones de la empresa, durante la temporada alta la ejecución en puntos de venta aumenta entre un 30% y un 40%.

Steinhaus explica que noviembre es clave para cerrar acuerdos comerciales, organizar equipos, preparar exhibiciones y planificar activaciones promocionales, de modo que todo esté funcionando cuando llegue diciembre. El desafío es asegurar la presencia de las marcas en los comercios de mayor tráfico, evitando improvisaciones en plena temporada.

“Las marcas invierten millones en desarrollar productos, construir imagen y generar demanda. Nosotros trabajamos en el último metro de esa inversión: el momento en que el consumidor está frente a la góndola tomando una decisión. Si el producto está disponible, visible y correctamente ejecutado, la estrategia funciona”, resume Steinhaus.