Scotiabank cumple 15 años en Uruguay impulsado por su solidez, cercanía y transformación

Hace 15 años Scotiabank llegó a Uruguay como el primer representante de la banca canadiense, reconocida entre las más sólidas del mundo, y de una institución con casi dos siglos de trayectoria. Esa solidez, que marcó su desembarco en el país, sumada a la cercanía y la seguridad, sigue siendo hoy uno de los principales atributos del banco. En estos años, Scotiabank se consolidó como uno de los principales actores del mercado financiero uruguayo, con operaciones en todo el territorio y un equipo cercano a los 1.000 colaboradores entre la entidad financiera y Pronto+.

Es que su desembarco también incluyó la adquisición de la empresa financiera, que complementa la presencia de Scotiabank en Uruguay a través de su oferta de crédito al consumo.

En este tiempo, Scotiabank estuvo presente en momentos importantes de la vida de sus clientes y en el desarrollo de miles de empresas: desde la compra de una vivienda o un auto hasta la inversión de una pyme o los proyectos de una gran compañía. Y los números permiten dimensionar ese recorrido: a lo largo de estos 15 años, 1.751.912 personas fueron o son clientes del banco, se otorgaron US$ 33.200 millones en financiamiento y 39.470 pymes y 1.121 clientes Corporate operaron con Scotiabank.

Sucursal de Scotiabank en Punta Carretas, renovada con espacios más modernos, cómodos y orientados a una atención más cercana al cliente

"En estos 15 años aprendimos que el crecimiento sostenible se construye de la misma manera que la confianza: estando cerca de los clientes, entendiendo sus necesidades y acompañándolos en el largo plazo. Sobre esa base queremos seguir creciendo en Uruguay, combinando la fortaleza internacional de Scotiabank con una propuesta cada vez más simple, cercana, digital y relevante”, señaló Maximiliano Saporito, CEO de la firma en Uruguay.

Bajo el concepto “Tenés más de lo que creés”, el banco celebra sus 15 años poniendo el foco no solo en el camino recorrido, sino también en las oportunidades de crecimiento que tiene por delante.

Los próximos 15 años: crecer profundizando las relaciones

Inauguración de la Casa Central de Scotiabank en Uruguay, uno de los hitos que marcaron la llegada del banco al país. Foto: cortesía Scotiabank

Scotiabank proyecta continuar fortaleciendo su participación en el mercado uruguayo profundizando la relación con sus clientes a través de un nuevo impulso comercial que apunta tanto a ampliar el vínculo con quienes ya operan con el banco, así como generar nuevas relaciones.

Para esa estrategia, parte de una combinación que considera diferencial: la solidez y los estándares de gestión de un banco internacional canadiense, con altos niveles de exigencia en áreas como gestión de riesgos y ciberseguridad, y una fuerte vocación comercial en el mercado local. En línea con su estrategia global, apunta a conocer cada vez mejor las necesidades de sus clientes, simplificar su experiencia y ofrecerles una propuesta cada vez más a medida de productos y servicios.

“Queremos ser un banco más simple, más cercano, más digital y relevante para nuestros clientes. Para eso tenemos que conocer cada vez mejor sus necesidades, amplificar su experiencia y ofrecerles una propuesta cada vez más amplia de productos y servicios”, enfatizó Saporito.

Esa búsqueda de relaciones más profundas alcanza tanto a personas como a empresas. En el segmento comercial y corporativo, el conocimiento del mercado local se combina con las capacidades internacionales de Scotiabank para ofrecer soluciones integradas y acompañar a compañías con necesidades que también pueden trascender las fronteras de Uruguay.

La apuesta por estar a la vanguardia de la banca digital

En 15 años cambió la forma de relacionarse con los bancos y Scotiabank acompañó esa transformación con una fuerte apuesta digital: desarrolló nuevas plataformas, incorporó tecnología y reforzó sus sistemas de protección para ofrecer una experiencia más simple y segura.

Esa apuesta le permitió ganar espacio como referente local en banca digital y sumar reconocimientos. El más reciente llegó en 2026: por cuarto año consecutivo, Global Finance eligió a Scotiabank Uruguay como “Best Information Security & Fraud Management”.

Pero digitalizar no significa alejarse. Para Scotiabank, las sucursales siguen siendo parte de la estrategia: hoy cuenta con una red de 25 sucursales, a las cuales se suman 33 de Pronto+. Lo que cambia es el rol de esos espacios: menos operaciones que pueden resolverse por otros canales y más lugar para el asesoramiento, la conversación y las decisiones financieras que necesitan acompañamiento.

Una cultura que pone la inclusión en práctica

Impulsar la diversidad, equidad e inclusión forman parte del compromiso global de Scotiabank y de su trabajo en Uruguay. En ese marco fue una de las primeras empresas uruguayas en firmar los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres impulsados por Pacto Global de las Naciones Unidas y ONU Mujeres.

También Scotiabank fue el primer Banco canadiense en adoptar los Estándares Globales de Conducta LGBTI para las Empresas de Naciones Unidas y esa visión global se refleja en sus políticas y prácticas locales. En 2026, Scotiabank obtuvo el segundo lugar en el ranking de empresas inclusivas LGBT+ otorgado por el LATU.