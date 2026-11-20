Con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el intendente de Canelones, Francisco Legnani, junto a clientes y proveedores, Schmidt inauguró oficialmente su nueva planta de 12.000 metros cuadrados, tras una inversión inicial de US$ 12 millones.

En el marco de una estrategia de expansión y modernización productiva con la incorporación de tecnología de punta, el establecimiento ubicado sobre sobre camino Los Aromos (Canelones), permitirá alcanzar una capacidad de producción de unas 50.000 toneladas de piezas premoldeadas de hormigón. El proyecto busca fortalecer la construcción industrializada a través de la fabricación de componentes de hormigón premoldeado, un sistema que permite fabricar piezas de calidad, para luego transportarlas y montarlas en las obras. Su aplicación abarca proyectos de infraestructura vial y urbana, construcciones industriales, comerciales y logísticas, viviendas sociales y desarrollos edilicios.

Entre las incorporaciones tecnológicas se destaca un sistema láser que proyecta referencias sobre los moldes para guiar la preparación de las piezas. El equipamiento apunta a mejorar la precisión de fabricación y los controles de producción, junto con las condiciones de trabajo del equipo.

Durante la inauguración, Óscar Schmidt, fundador y CEO de la empresa, destacó las ventajas competitivas de la construcción industrializada con hormigón premoldeado. «Este sistema permite mejorar sensiblemente los tiempos de construcción, aumentando la calidad, bajando los costos y cuidando el medio ambiente», sostuvo.

Schmidt no sólo se declaró un apasionado de la actividad que lleva adelante. También apunta a «seguir mejorando día a día, construyendo con los estándares de los países más avanzados y apostando a brindar una mejor infraestructura al país que nos vio nace». Por este motivo, «nació esta idea que hoy ven hecha realidad, un sueño que construimos con el compromiso de seguir creciendo», agregó el empresario.

Otro aspecto de la nueva planta es su enfoque sostenible. «Reciclamos el 100% del agua del hormigón y, con los lodos que quedan, se generan piezas que reutilizamos. Los silos de cemento tienen filtros especiales que evitan la emisión de polvo al aire durante la carga. En acero, ahorramos casi un 20% al usar cables de pretensado que triplican la resistencia. Por cada kilogramo (Kg) de cable de acero que usamos, se ahorran cuatro Kgs de acero en barra. Esto nos permite mejorar los costos, generar menos contaminación y huella de carbono, y ser más rápidos», afirmó Schmidt.

CONFIANZA

La Ministra Cardona destacó el ecosistema industrial, como en el caso de Schmidt, que «confía en Uruguay para invertir». También subrayó la formación pública y privada que existe en el país, y que queda en evidencia en las personas que lideran esta planta: «En Schmidt aplican la innovación en la industria; es un engranaje virtuoso que permite encontrar soluciones a problemas reales, de forma pragmática».

Por su parte, Legnani afirmó que desde el primer día en que conoció el proyecto de Schmidt, la compañía transmitió «su apuesta por esta planta y la pujanza que demuestran es lo que les permitirá seguir impulsando su crecimiento». Sostuvo que desde la Intendencia de Canelones buscan «aportar un granito de arena, allanar el camino y generar las condiciones para que empresas como esta elijan nuestro departamento para desarrollar sus proyectos».

Con 30 años de trayectoria, Schmidt cuenta con 130 empleados y participación en más de 500 obras en Uruguay.