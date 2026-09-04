Santa Rosa e-House: así es el nuevo autoshow con más de 40 modelos eléctricos e híbridos

Seis años después de la apertura de Car One en Canelones, Santa Rosa vuelve a apostar por un formato que busca cambiar la forma de acercarse a la compra de un auto. Esta vez, la empresa pone foco exclusivamente en las nuevas energías. Con más de 2.500 m² en el edificio Cosmos, en 26 de marzo y Sabat Pebet, Santa Rosa e-House reúne en un mismo espacio más de 40 modelos eléctricos e híbridos de nueve marcas y fue presentado por la compañía como el primer autoshow del país dedicado a estas tecnologías. Allí conviven Omoda & Jaecoo, Changan, GWM, Leapmotor, Deepal, JMEV, Zeekr, Xpeng y Avatr, con propuestas que van desde opciones de entrada hasta vehículos premium.

La apertura supone una nueva inversión del grupo en Uruguay y, al mismo tiempo, da escala a una oferta que se amplió de forma sostenida en los últimos años. Para Omar Daneri, CEO de Santa Rosa, el proyecto tiene un vínculo directo con la evolución del mercado local. «Hoy la gente se está volcando a esta tecnología, a los eléctricos, los híbridos y las marcas chinas. Es lo que está pasando en el mercado», afirmó el ejecutivo.

Fachada de Santa Rosa e-House en el edificio Cosmos (26 de marzo y Sabat Pebet), con más de 40 modelos híbridos y eléctricos de nueve marcas

Un formato distinto

A diferencia de un esquema tradicional de salones separados por marca, e-House fue concebido como un autoshow permanente en el que las distintas propuestas comparten un mismo recorrido. Cada marca mantiene su identidad y cuenta con asesores especializados, pero el visitante puede comparar alternativas sin tener que trasladarse de un local a otro.

Ese es, para Daneri, uno de los principales diferenciales: «La posibilidad que tenés acá es ver un poco de todo, probar los autos y encontrar el producto que calza para cada persona», explicó.

El concepto tiene especial importancia en un mercado en el que bajo la denominación de electrificados conviven tecnologías diferentes. En el espacio hay vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y de rango extendido. Según el ejecutivo, la elección depende en buena medida del uso que cada persona vaya a darle al vehículo.

La propuesta incluye además test drives y asesores comerciales, con información sobre autonomía, modalidades de carga, costos de uso, garantías, mantenimiento, financiación y servicio posventa. A esto se suma una herramienta de inteligencia artificial disponible mediante un código QR, que permite indicar presupuesto y características buscadas para recibir sugerencias de modelos y orientación dentro del autoshow.

Omar Daneri, CEO de Santa Rosa

Más opciones

La amplitud no está planteada únicamente en términos de tecnología, sino que la oferta también cubre distintos segmentos y niveles de precio. Daneri señaló que los valores se extienden aproximadamente desde US$ 12.000 hasta US$ 75.000 y que la mayor presencia corresponde hoy a los SUV, en línea con la demanda que observa la compañía en el mercado uruguayo.

«Hay autos premium y hay autos más económicos. La variedad es para todo el mundo», resumió. Esa posibilidad de comparar dentro de una misma visita busca responder también a una transformación en el proceso de compra: el ejecutivo observa que muchos clientes llegan al punto de venta después de una búsqueda previa en internet y con una idea más definida de lo que quieren.

En ese escenario, Santa Rosa procura que el espacio físico tenga otra función: permitir ver, probar y entender las diferencias entre tecnologías que todavía pueden generar dudas entre los compradores. «Cada uno de los asesores va a explicar las bondades de los productos. Hay autos que le van a calzar a una persona y otros que no», sostuvo Daneri.

Santa Rosa e-House propone una experiencia de contacto directo con los vehículos, con más de 40 modelos para conocer, probar y comparar con el apoyo de asesores especializados

Apuesta sostenida

La inauguración de e-House se inscribe en una estrategia más amplia de Santa Rosa y Grupo Antelo vinculada a la incorporación de marcas, modelos y tecnologías de nuevas energías. Para Daneri, Uruguay ofrece condiciones especialmente favorables para ese desarrollo. «Creo que el mercado uruguayo es el más avanzado de Latinoamérica. La última tecnología que existe en el mundo se ve acá y los niveles de electrificación van a continuar subiendo», señaló durante la apertura.

Más allá de esa lectura del mercado, el CEO puso el acento en la decisión empresarial de seguir invirtiendo. Recordó que seis años atrás la apertura de Car One implicó una apuesta de gran escala y presentó e-House como un nuevo paso en esa misma búsqueda de formatos diferentes. «Siempre estamos buscando nuevas cosas, nuevos desafíos y, sobre todo, seguimos invirtiendo en Uruguay», afirmó. La compañía ya proyecta otro hito para fin de año, con la apertura de Car One en Punta del Este.

