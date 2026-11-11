Sanatorio Semm Mautone celebró sus 50 años con la mirada puesta en el futuro de la atención en salud

El Sanatorio Semm Mautone cumplió 50 años en un departamento que ha experimentado profundas transformaciones desde su fundación, en octubre de 1976. El crecimiento demográfico, la llegada de nuevos residentes y la expansión de la actividad turística a lo largo del año han planteado desafíos crecientes para los servicios de salud.

Acompañando esa evolución, la institución amplió su infraestructura, incorporó nuevas prestaciones y mejoró su presencia territorial en San Carlos y Piriápolis, consolidando su participación en la atención sanitaria de Maldonado y la región.

Para Gustavo Rodríguez, integrante del Directorio del Sanatorio Semm Mautone, este aniversario representa «un punto de inflexión importante», una oportunidad para reconocer el camino recorrido, pero también para reflexionar sobre el papel que deberá desempeñar la institución en las próximas décadas.

Fundado en 1976, el sanatorio inició una nueva etapa en 1998, cuando el grupo que actualmente lo conduce asumió su gestión, dando continuidad al trabajo de sus fundadores. Desde entonces, la institución ha ampliado su planta física, incrementado su número de afiliados e incorporado servicios de creciente complejidad.

Una atención cada vez más resolutiva y cercana

Uno de los objetivos que ha orientado el desarrollo del sanatorio ha sido ampliar la capacidad de resolver localmente estudios y tratamientos que anteriormente requerían trasladarse a Montevideo.

«Siempre hemos tratado de estar cerca de la comunidad, tratando de responder a sus necesidades y a sus expectativas», señaló Rodríguez.

La incorporación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, resonancia magnética, tomografía y, más recientemente, Medicina Nuclear refleja ese proceso de crecimiento.

El servicio de Medicina Nuclear, actualmente el único de sus características en la región, recibe pacientes de instituciones públicas y privadas de Maldonado, así como de Rocha y Lavalleja. Su funcionamiento ha permitido facilitar el acceso a estudios que antes exigían desplazamientos a Montevideo, en ocasiones con estadías fuera del hogar.

Para Rodríguez, este avance constituye un ejemplo concreto de cómo la incorporación de tecnología puede contribuir a descentralizar la atención y mejorar la experiencia de los pacientes.

En el marco de su aniversario, la institución inauguró además un nuevo piso de internación, ampliando su capacidad de respuesta.

Este desarrollo ha estado acompañado por una apuesta sostenida a la calidad de la gestión. Desde 2012, el sanatorio avanzó en procesos de certificación que culminaron con la incorporación de toda la institución al sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001.

A ello se suman una certificación vinculada a la eficiencia energética y el trabajo actualmente en curso para alcanzar la norma ISO 7101, específica para organizaciones de salud.

En reconocimiento a esa trayectoria, la institución obtuvo en dos oportunidades el Premio Nacional de Calidad y recibió el Premio Iberoamericano de la Calidad, en la categoría Oro.

Miguel Abella, intendente de Maldonado; Lucía Vidal, directora de Sanatorio Mautone; Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública; y Gustavo Rodríguez, director de Sanatorio Mautone.

Los desafíos de los próximos años

La evolución del sanatorio continuará acompañada por proyectos de infraestructura y modernización de sus instalaciones.

Entre ellos se encuentra la construcción de una central propia de suministro eléctrico, actualmente en etapa de diseño y tramitación de autorizaciones, así como la remodelación del área de maternidad y de las salas de nacer, orientada a mejorar las condiciones de atención de madres, padres y recién nacidos.

Sin embargo, Rodríguez considera que los desafíos del futuro trascienden las inversiones edilicias y tecnológicas.

Uno de ellos será contar con profesionales especializados que permitan responder a una demanda asistencial cada vez más compleja, particularmente en áreas como la salud mental, donde las necesidades de atención crecen y la disponibilidad de recursos humanos calificados constituye una dificultad.

Otro desafío central es la transformación de la relación entre las instituciones de salud y las personas que atienden.

Los pacientes participan cada vez más activamente en las decisiones relacionadas con su salud, tienen mayores expectativas y demandan información, participación y un trato cercano.

En respuesta a esta realidad, el sanatorio desarrolla iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del paciente, incorporando entrevistas y espacios de intercambio que permiten conocer sus percepciones y trasladarlas a la gestión institucional.

Invitados a la celebración por los 50 años de Sanatorio Mautone

El futuro de la atención también estará fuera del sanatorio

La transformación de los servicios de salud no ocurrirá exclusivamente dentro de los edificios asistenciales. El Sanatorio Semm Mautone cuenta desde hace años con programas de atención e internación domiciliaria y proyecta ampliar progresivamente las prestaciones que pueden brindarse en el hogar de los pacientes.

Los avances tecnológicos, los dispositivos de monitoreo y las nuevas herramientas de comunicación permitirán desarrollar modelos de atención que combinen capacidad resolutiva, seguridad y cercanía.

"No vamos a operar a un paciente en su casa ni vamos a ofrecerle atención de terapia intensiva", ejemplificó Rodríguez, al explicar que existen prestaciones que podrán trasladarse progresivamente al domicilio sin comprometer la calidad ni la seguridad asistencial.

La inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes también tendrán un papel creciente en esta transformación, facilitando el trabajo de los equipos de salud y contribuyendo a mejorar la toma de decisiones.

No obstante, Rodríguez destacó que la innovación debe estar siempre al servicio de las personas y que ningún avance tecnológico debería debilitar el componente humano de la atención.

"Hay cosas que hay que preservar y que no van a poder sustituirse: la relación médico-paciente cercana y mirándose a los ojos, sin máquinas en el medio", afirmó.

Una celebración para reconocer la historia y pensar el futuro

El Sanatorio Semm Mautone celebró su 50.º aniversario el 30 de octubre, con un encuentro realizado en The Grand Hotel de Punta del Este, que reunió a colaboradores de la institución y autoridades nacionales y departamentales, entre ellas la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, durante la celebración por los 50 años del Sanatorio Mautone

La jornada incluyó instancias de reflexión sobre la medicina del futuro y los desafíos del liderazgo entre generaciones, vinculando la trayectoria institucional con las transformaciones que enfrenta el sector salud.

Más que una celebración de los logros alcanzados, el aniversario constituyó una oportunidad para reconocer a quienes hicieron posible la trayectoria del sanatorio y renovar el compromiso de seguir acompañando el desarrollo de Maldonado y la región.

Con la mirada puesta en las próximas décadas, el desafío será continuar evolucionando, incorporando conocimiento e innovación, sin perder de vista aquello que da sentido a la actividad de una institución de salud: el cuidado de las personas.