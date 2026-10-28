Rudy Burgers inauguró un nuevo local en el Prado y prevé tres aperturas más

Rudy Burgers inauguró un nuevo local en el Prado, en el marco de un plan de expansión que contempla tres aperturas y la puesta en marcha de su primer centro de producción. La empresa, que actualmente cuenta con cinco establecimientos, prevé ampliar su presencia en Montevideo y llegar por primera vez a Punta del Este, lo que significará pasar de un equipo de 270 personas a más de 300.

Según explicó Alejandro Mazzoli, CEO de Rudy Burgers, la llegada al Prado responde tanto a una demanda de los clientes como al crecimiento gastronómico que viene experimentando el barrio.

“Tenemos muchos clientes en el Prado que hace tiempo nos venían pidiendo que llegáramos al barrio. El proyecto comenzó a desarrollarse hace aproximadamente un año y hoy es una realidad. Estamos recibiendo muchísimos mensajes de felicitaciones y agradecimiento, algo que nos llena de alegría y nos motiva a seguir creciendo”, señaló Mazzoli.

El nuevo local tiene casi 300 metros cuadrados construidos, capacidad para más de 100 comensales y un fondo amplio para disfrutar al aire libre. Para su diseño, la empresa buscó conservar la arquitectura original de una casa antigua del barrio y combinarla con la identidad de la marca. “Internamente hablamos de ‘rudizar’ los espacios: transformarlos en lugares modernos, cálidos y simples, que conecten con nuestra identidad”, explicó.

El establecimiento abre todos los días de 11:30 a 23:30, con horario extendido hasta las 00:30 los viernes y sábados. Mantiene la propuesta gastronómica de la marca, que busca acompañar a los clientes en distintos momentos del día, y recientemente sumó opciones de cafetería para la tarde.

En cada nuevo local, la marca busca crear espacios modernos, cálidos y simples.

Tres aperturas y un centro de producción

El cronograma de expansión continuará en diciembre con la apertura de dos locales: uno en Aventura Shopping, el nuevo centro comercial de Sayago, y otro en la ampliación de Costa Urbana Shopping, frente al lago. En ese mismo mes, la empresa prevé inaugurar su primer centro de producción, que le permitirá centralizar la producción de alguno de sus productos, comenzando con el pan, para continuar mejorando en términos calidad e inocuidad. La iniciativa apunta a fortalecer el conocimiento sobre los procesos, y, eventualmente, ampliar la variedad de productos propios para abastecer a los distintos establecimientos.

En tanto, para marzo de 2027 está prevista una nueva apertura en la ampliación de Atlántico Shopping, en Punta del Este, que será el primer local de la marca fuera del área metropolitana.

Según explicó Mazzoli, abrir locales “no es un fin en sí mismo”, sino que el reto es seguir brindándoles a los clientes la mejor experiencia. “Nuestro principal desafío es construir los equipos y desarrollar la organización necesaria para que cada cliente siga viviendo una excelente experiencia Rudy, independientemente del local que visite”, afirmó el CEO.

En paralelo a las aperturas, la marca ha trabajado en profesionalizar su estructura, desarrollar líderes y consolidar equipos que acompañen el crecimiento. “Queremos ser una marca reconocida por la calidad de nuestros productos, la calidez del servicio, la simpleza y la confianza. Creemos en hacer las cosas simples de forma excelente”, sostuvo Mazzoli.

Alejandro Mazzoli, CEO de Rudy Burgers.

Más de 300 trabajadores

La expansión también tendrá un impacto en el empleo. Rudy Burgers cuenta actualmente con un equipo de 270 personas y proyecta superar los 300 trabajadores con las nuevas aperturas. La gran mayoría son estudiantes universitarios y más del 50% son jóvenes provenientes del interior del país.

La empresa ofrece puestos part-time con flexibilidad horaria para facilitar la compatibilidad entre el trabajo y los estudios, además de oportunidades de desarrollo y acompañamiento. Quienes quieran postularse pueden hacerlo a través de la sección Trabajá con nosotros.

Recientemente, la compañía obtuvo la certificación Great Place to Work, un reconocimiento que Mazzoli vinculó con el trabajo realizado para construir una cultura organizacional basada en el liderazgo, la cercanía y las oportunidades de desarrollo.

“Lo más lindo es que no hicimos nada diferente para obtener la certificación. Simplemente nos presentamos y el resultado reflejó el trabajo que venimos haciendo desde hace años”, expresó.

De todos modos, señaló que el desafío es sostener esas condiciones a medida que la empresa crece. “La cultura se construye todos los días, a través del liderazgo, la cercanía, la empatía y las oportunidades de desarrollo que les damos a nuestros equipos”, agregó.

La empresa buscó conservar la arquitectura original de la casa y combinarla con la identidad de la marca.

Una propuesta para más momentos del día

A principios de este año, Rudy Burgers incorporó también un menú para la tarde con el objetivo de que los locales sean un punto de encuentro durante todo el día, y no únicamente en los horarios tradicionales de almuerzo y cena. La propuesta incluye cafés, tostados preparados con pan Rudy, opciones dulces y también las infaltables hamburguesas que pueden pedirse en cualquier horario del día. La iniciativa apunta a recibir a públicos con distintas necesidades: desde quienes buscan una pausa durante la jornada hasta quienes se reúnen con amigos, en pareja o por trabajo.

Mazzoli explicó que la idea de ampliar la propuesta estaba presente desde hacía varios años, pero que las nuevas aperturas y la posibilidad de tener locales abiertos de corrido generaron las condiciones para concretarla.

“Queremos que Rudy sea cada vez más un lugar para disfrutar y pasar un buen momento. Que puedas venir con amigos, en pareja, a una reunión de trabajo o simplemente a tomar un café”, afirmó.

La empresa busca así ampliar las ocasiones de consumo y acompañar a sus clientes durante más momentos del día, sin dejar de lado las hamburguesas, que continúan siendo el centro de su propuesta.

De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en concretar las aperturas previstas, poner en marcha el centro de producción y fortalecer los equipos necesarios para acompañar el crecimiento. La meta, según Mazzoli, es seguir expandiéndose sin perder la identidad construida desde los comienzos.

“Seguimos cuestionando y desafiando todo lo que hacemos, escuchando mucho a nuestros clientes y buscando cómo mejorar. Queremos seguir creciendo, pero sobre todo queremos que cada persona que elija Rudy, sin importar en qué local esté, se lleve una experiencia que le dé ganas de volver”, concluyó.