Remo Monzeglio presenta un nuevo libro que recorre el camino hacia la excelencia en la gerencia turística y hotelera

La obra reúne las experiencias de gerentes italianos, argentinos, brasileños, cubanos y uruguayos, así como las decisiones que marcaron su trayectoria, especialmente los éxitos y también los fracasos que atravesaron para llegar al lugar que hoy ocupan en la actividad turística y hotelera.

No se trata, según explicó Monzeglio, de un manual teórico, sino de experiencias reales de quienes ya transitaron el camino hacia los cargos gerenciales. "Estas voces serán de utilidad para quienes, estando ya en cargos de responsabilidad, desean elevar su mirada, fortalecer su criterio y seguir creciendo profesionalmente", expresó.

El objetivo "es sencillo y ambicioso a la vez: ayudar a formar mejores gerentes a partir de las lecciones de quienes ya ejercen, en distintos niveles, el liderazgo en la hospitalidad”, agregó el autor.

El autor posee medio siglo de experiencia en hoteles de altísimo nivel en Italia, Francia, Suiza, Inglaterra, Grecia, México, Chile y Uruguay. En sus comienzos viajó por todo el mundo junto al magnate naviero Stavros Niarchos (rival acérrimo de Onassis), desempeñándose como su Maitre d’Hotel y recibiendo a las personalidades más famosas de la época, conocidas entonces como el “Jet Set”.