Raúl Arce asume como Country Manager de Unilever en Uruguay

Unilever anunció que Raúl Arce es el nuevo Country Manager de la compañía en Uruguay, reemplazando en el cargo a Fernando Barreto.

Arce cuenta con 22 años de trayectoria en Unilever, donde ha desempeñado diversos roles en los mercados de Paraguay, Argentina y Chile, vinculados a las áreas de finanzas y ventas. Desde 2022 fue gerente general de Paraguay y entre enero de 2024 y julio de 2026 sumó además la responsabilidad de dirigir el mercado de Unilever en Bolivia.

Es licenciado en Administración de Empresas e ingeniero comercial, egresado de la Universidad Americana de Paraguay, y cuenta con un MBA del Indiana Institute of Technology.

En su nuevo rol, está desde setiembre al frente de las operaciones de Unilever en Uruguay, manteniendo también Paraguay, con el desafío de continuar impulsando el crecimiento de la compañía a través de sus marcas, la innovación y el desarrollo de productos que respondan a las necesidades de los consumidores.

“Después de más de 20 años de recorrer distintos mercados y áreas de Unilever, asumir el liderazgo de la compañía en Uruguay es un desafío muy especial. La experiencia me permitió conocer distintas realidades y entender el valor que tienen las marcas y la innovación para crecer. Mi objetivo es poner ese aprendizaje al servicio de Uruguay y trabajar con ímpetu en el vínculo de nuestras marcas con los consumidores”, señaló Arce.

En esta nueva etapa, Unilever está enfocada en construir marcas fuertes, capaces de crecer y diferenciarse dentro de categorías muy competitivas, concentrándose en aquellas con mayor potencial para elevar su calidad, relevancia y alcance.

Por otra parte, la innovación aparece como una pieza central en la estrategia de la compañía, con el foco en el desarrollo de productos superiores,

apoyados en la ciencia, la tecnología y el conocimiento del consumidor.

Uno de los cambios más claros es la forma de relacionarse con los consumidores, ya que el foco pasa a estar en contenidos, creadores, recomendaciones y conversaciones que ocurren naturalmente en redes.

En este camino de innovación, Unilever también impulsa el concepto SASSY, que define las características de una marca fuerte: ciencia y superioridad del producto; estética, diseño, packaging y presentación; experiencia sensorial; recomendación y validación de terceros; y una identidad contemporánea, joven de espíritu y culturalmente relevante.

Con presencia en Uruguay desde 1945, Unilever cuenta con un amplio portafolio de marcas que forman parte de la vida cotidiana de los consumidores uruguayos y que abarcan categorías de cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos.