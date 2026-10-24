Rapidez y planificación: DAC e iPlace preparan el verano con entregas en el día en Maldonado y Punta del Este

DAC amplió sus entregas en el día hacia distintos puntos del país y comenzó a aplicar esta modalidad junto a iPlace en Maldonado y Punta del Este, donde las compras que ingresen antes de las 12 del mediodía podrán recibirse esa misma jornada. El servicio ya está operativo, acompaña la preventa del iPhone 18 Pro y se mantendrá durante la temporada de verano.



La novedad marca un nuevo paso en la relación que ambas compañías mantienen desde julio de 2023. El vínculo comenzó con la distribución de pedidos online, luego incorporó el servicio de fulfillment, el abastecimiento de tiendas y una coordinación más estrecha ante momentos de alta demanda. Según explicó Sebastián Ciapessoni, gerente comercial de DAC, hoy el trabajo conjunto permite anticipar picos vinculados a lanzamientos, fechas especiales como el Black Friday o la temporada alta, y dimensionar la operación antes de que llegue el aumento de pedidos.



"Al principio era una empresa de logística entregando los paquetes de un cliente; hoy planificamos juntos antes de cada pico fuerte", remarcó. Para Ciapessoni, uno de los principales cambios estuvo en la integración operativa y en el nivel de exigencia sobre tiempos de entrega y trazabilidad.

Sebastián Ciapessoni, gerente comercial de DAC, junto a Claudionei Lebens, gerente regional de iPlace

Más allá de Montevideo

La operación de DAC combina la frecuencia de la red de ómnibus interdepartamental con equipos locales encargados de la última milla. Los paquetes salen desde el centro logístico de Montevideo, viajan hasta la ciudad de destino y desde allí son distribuidos hasta la puerta del cliente. La empresa ya tiene afianzada la entrega en el día en Montevideo y el área metropolitana y comenzó a extenderla a plazas de alta demanda como Maldonado y Punta del Este. La frecuencia de los servicios de ómnibus también permite extender esta modalidad a otras ciudades. Para las localidades donde la entrega en el día no está disponible, el estándar es de entre 24 y 48 horas, según la distancia y la frecuencia de los servicios.



"Lo que nos da la red de ómnibus es frecuencia y cobertura geográfica para que 'en el día' sea una promesa real y no una excepción puntual", explicó Ciapessoni.



En Punta del Este, la operación requirió definir horarios de corte con iPlace y reforzar la capacidad de última milla para responder a los meses de mayor actividad. La expansión no implicó abrir una nueva planta en Maldonado, sino ampliar el servicio sobre la infraestructura que DAC ya tenía en el departamento.

Desde iPlace, el gerente regional Claudionei Lebens también hizo hincapié en que la incorporación del servicio responde al mayor movimiento que registra la costa durante la temporada. "Identificamos una necesidad concreta, clientes que están en la zona y quieren recibir sus productos rápidamente, sin tener que esperar varios días ni trasladarse hasta Montevideo", sostuvo.



iPlace prevé mantener el servicio durante toda la temporada de verano. Para DAC, el modelo puede replicarse en otras plazas con suficiente volumen, frecuencia de transporte y capacidad local para completar la última milla.



Fachada del local de iPlace en Punta Carretas Shopping

La prueba de la preventa

La incorporación de la entrega en el día en la costa coincide con la preventa del iPhone 18 Pro, que comenzó el 7 de octubre. Los lanzamientos concentran una alta demanda en pocos días y obligan a las dos empresas a planificar capacidad, horarios y recursos con antelación.



Ciapessoni indicó que el trabajo comienza semanas antes, revisando lo ocurrido en la preventa anterior y evaluando factores como el volumen por hora, las franjas de mayor exigencia y las zonas con más pedidos. Con esa información se dimensionan el personal, los vehículos y los horarios extendidos para los primeros días. Según el gerente de DAC, la principal diferencia respecto del lanzamiento del teléfono anterior es que la entrega en el día ya no queda limitada a Montevideo. "La misma velocidad que antes era solo capital, ahora también la tiene la costa", resumió. Por su parte, Lebens señaló que la logística se integra desde el inicio de la planificación para evitar que el aumento de demanda comprometa los tiempos de entrega.



La preventa suma además un 15% de descuento con tarjetas de crédito BROU Recompensa Visa y Mastercard, accesorios a precio especial y tres meses adicionales de garantía, que iPlace presenta como un beneficio exclusivo.



Anticiparse a la demanda

Para ambas empresas, el principal cambio frente a los primeros años de trabajo está en la capacidad de anticipar la operación. DAC ya no interviene únicamente cuando el pedido está listo para salir, sino que participa en la planificación de volúmenes, zonas de mayor movimiento y recursos necesarios para cada pico. Esa capacidad también se extiende más allá del eje Montevideo-Punta del Este. DAC señaló que el volumen de envíos entre localidades del interior viene creciendo y que ya implementa operaciones de este tipo en distintos puntos del país.