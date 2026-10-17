Punta Tech Meetup 2027: una comunidad global que convierte las conversaciones en oportunidades de negocio

La edición número 19 tendrá como lema “Networking State of Mind” y un Main Event el lunes 11 de enero en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA). En tanto, la tercera edición de Punta Tech Week sumará más de 50 actividades paralelas.

Carolina Kind y Bruno Gadea, directores de la productora Lucero y socios de Pablo Brenner y Sergio Fogel en Punta Tech Meetup, explicaron a El País las claves de un encuentro que no sólo se destaca en el calendario de actividades de cada verano, sino que también se prepara como antesala para celebrar sus 20 años.

Lo que comenzó hace casi dos décadas como una reunión informal entre amigos y conocidos que coincidían en Punta del Este durante las vacaciones de verano se convirtió en uno de los encuentros de negocios más reconocidos del ecosistema emprendedor latinoamericano. Punta Tech Meetup llega a su edición número 19 con una comunidad internacional consolidada, una agenda que se extiende durante toda una semana y una propuesta que combina tecnología, inversión, relaciones personales y arte.

EXPERIENCIA RENOVADA

Con el impulso de una ”Mentalidad de networking", la organización apuesta a renovar la experiencia sin perder la espontaneidad que caracterizó al encuentro desde sus comienzos.

Kind y Gadea destacan que la principal fortaleza del proyecto está en la comunidad que lograron construir y en su capacidad para generar conexiones que pueden transformarse en oportunidades concretas de negocio.

Carolina Kind y Bruno Gadea, directores de la productora Lucero. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País.



“El éxito radica en haber mantenido vivo el espíritu de aquellas charlas casuales de verano mientras nos convertimos en el evento tecnológico local por excelencia y en uno de los encuentros más internacionales de la región. En estos 19 años de crecimiento ininterrumpido, incluso durante la pandemia, alcanzamos cifras récord y reunimos asistentes de 25 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia", señaló Kind.

El principal valor de Punta Tech Meetup "es la comunidad que construimos los cuatro socios que realizamos el proyecto y la horizontalidad del formato street pitching; la idea es que alguien venga a pasarla bien, disfrutar de la gastronomía y distenderse, y que una conversación espontánea pueda terminar en una gran oportunidad de negocio con fondos de inversión de primer nivel; a eso le sumamos el profesionalismo de Lucero en la producción de eventos para una audiencia exigente”, agregó.

Los directores de la productora Lucero afirman que las oportunidades surgen cuando las personas están dispuestas a compartir ideas y explorar intereses comunes. "El networking no empieza ni termina en un evento: es una forma de relacionarse con el ecosistema, construir confianza y reconocer posibilidades de colaboración. Queremos que quienes participan lleguen con esa mentalidad y que las conexiones trasciendan la semana de Punta Tech”, expresó Gadea.

La creciente comunidad que convoca cada año el encuentro internacional ha evolucionado y madurado año tras año. "Hoy los participantes planifican con mucha más anticipación su asistencia y los emprendedores buscan conectar directamente con capital e inversores internacionales de primer nivel. La trayectoria de Pablo Brenner y Sergio Fogel, junto con nuestra experiencia en la creación y gestión de proyectos desde Lucero, conforma una combinación muy particular", apuntó Gadera.

El mayor desafío desde la organización es acompañar las nuevas dinámicas, por ejemplo, adelantando el lanzamiento de las entradas y trabajando para atraer a los fondos más relevantes a Uruguay. Al mismo tiempo, hay un especial cuidado de la esencia del evento: la calidad de la comunidad, la espontaneidad y las conexiones humanas.

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS

La edición 2027 "será la gran antesala" de los 20 años de Punta Tech, afirman los organizadores. El Main Event se realizará el 11 de enero en el MACA y combinará speakers con información valiosa, gastronomía y espacios de networking, en un entorno que convoca al encuentro entre el arte y la tecnología.

También se plantea renovar la experiencia de las marcas participantes. Los sponsors podrán desarrollar sus propias carpas y activaciones para interactuar con sus clientes y comunidades. "Buscamos que cada edición tenga una identidad propia y que la experiencia vaya más allá de escuchar una presentación o asistir a una conferencia”, apuntó Kind.

Del 6 al 12 de enero, Punta del Este también presenta un programa de encuentros y actividades paralelas. La agenda superará las 50 propuestas e incluirá iniciativas dirigidas a mujeres, jóvenes emprendedores y comunidades vinculadas con la longevidad, el blockchain y otras verticales.

SIN PROTOCOLOS

Los protagonistas del encuentro son los integrantes de la comunidad de Punta Tech: emprendedores, startups, profesionales tecnológicos y los fondos de inversión internacionales que viajan especialmente a Uruguay. El formato invita a dejar de lado los protocolos rígidos y las mesas asignadas para que la interacción ocurra de igual a igual.

La semana es una expansión natural del ecosistema: permite profundizar temas, generar encuentros más específicos y ampliar las oportunidades de colaboración. En tanto, el Main Event del 11 de enero funciona como el gran punto de convergencia, el espacio que reúne a la comunidad y le da un eje común a toda la programación.

CONFIANZA Y COLABORACIÓN

Con 19 ediciones a sus espaldas, Punta Tech Meetup encara así una nueva etapa de crecimiento. El desafío es mantener la capacidad de atraer talento y capital internacional mientras preserva la cercanía que distinguió al proyecto desde sus orígenes. En un mercado donde las oportunidades dependen cada vez más de las redes de confianza y la colaboración, la organización apuesta a una premisa sencilla: los grandes negocios también pueden comenzar con una charla de verano en Punta del Este.

Las entradas early bird para el Punta Tech Meetup 2027 están disponibles a través de RedTickets con un precio diferencial hasta el 20 de octubre.