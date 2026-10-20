Polanco con nuevas tiendas en Tres Cruces y Portones, mientras se hace fuerte en Brasil

Polanco abrió un local en el shopping Tres Cruces, mientras desembarcará en noviembre en Portones, como parte de un proceso de crecimiento que busca fortalecer su presencia en el mercado minorista del sector textil.

En octubre abrió las puertas de una tienda en Tres Cruces, mientras que la llegada a Portones se proyecta para los primeros días de noviembre. Para el primer semestre de 2027, también proyecta seguir la expansión con la apertura de un nuevo local en Car One Center Canelones, en la nave de la moda.

La propuesta de Polanco comprende prendas y accesorios para hombres y mujeres, con una impronta contemporánea que busca conservar la esencia de la vestimenta clásica y adaptarla a diferentes ocasiones de uso, desde el ámbito laboral hasta la vida cotidiana. La oferta incluye talles especiales para ambos públicos, un diferencial dentro de su segmento. De lunes a miércoles, los socios Club EL PAIS tienen un 20% de descuento.

Juan José Tubio, director general ejecutivo de Forter. Foto: Darwin Borrelli / Archivo El Pais

Polanco nació en marzo de 2023 de la mano de la empresa Forter SA, luego de un proceso de análisis del mercado y de identificación de una demanda insatisfecha. “La marca surgió en base a una demanda insatisfecha en el mercado”, explicó a El País Juan José Tubio, director general ejecutivo de Forter.

La iniciativa se apoyó en la experiencia de la empresa en dos canales comerciales: el mayorista, orientado a clientes empresariales y corporativos, y el minorista, dirigido al consumidor final. Según Tubio, la nueva marca tuvo una buena recepción en ambos segmentos.

Foto: Darwin Borrelli.

Fuera de fronteras, desde hace dos años Polanco tiene un fuerte posicionamiento en Río Grande del Sur (Brasil), a través de una red de clientes y distribuidores.Con más de 20 años de trayectoria en el mercado uruguayo, Forter apuesta a consolidar Polanco mediante una red comercial que combine atención directa y franquicias. Las nuevas aperturas representan un paso más en la estrategia de desarrollo de una marca concebida para responder a las necesidades de distintos perfiles de consumidores.