Paso a paso por todo el país, la patente de rodados vence el 21 de setiembre
El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) informa sobre el vencimiento de la quinta cuota de la patente de rodados del año 2026 en todo el país. En la nota el detalle con las bonificaciones.
El tributo se puede abonar hasta el 21 de setiembre con un 10% de bonificación por pago de cuotas en fecha.
Se paga por redes de cobranza, débito bancario, pago en línea y tarjetas de crédito.
Toda esta información y mucho más, se encuentra en la app de Sucive o en www.sucive.gub.uy
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