Nuevocentro propone “VER con las manos” para sensibilizar sobre la discapacidad visual con una experiencia transformadora

La discapacidad puede explicarse en una charla, en una campaña o en una capacitación, pero también puede experimentarse. Con ese concepto, Nuevocentro Shopping presenta “VER con las manos”, una propuesta sensorial e interactiva que busca acercar al público a la realidad cotidiana de las personas con discapacidad visual a través del arte.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, que se conmemora el 15 de octubre, y funcionará desde el martes 13 hasta el domingo 18 de octubre. La propuesta invita a los visitantes a ingresar a un espacio completamente oscuro, con los ojos vendados, y recorrer una muestra artística utilizando el tacto y el oído como principales sentidos para descubrir las obras.

“Uno puede hablar horas y horas, pero hasta que no lo vivís, no comprendés realmente la dimensión de una discapacidad”, explicó a El País Karina Tucuna, gerente de Marketing de Nuevocentro Shopping, al referirse al alcance de la iniciativa de responsabilidad social.

Con "VER con las manos", Nuevocentro convoca a ponerse en el lugar del otro, descubriendo el valor de la empatía y la accesibilidad a través de una expresión artística inclusiva y transformadora, destacó Tucuna.

La experiencia no surge de manera aislada. Forma parte del compromiso social con una línea de trabajo que el shopping desarrolla desde el año 2019 y que tiene como uno de sus pilares la sensibilización del propio equipo y de los visitantes frente a las distintas situaciones de discapacidad.

Margot Bauhoffer en proceso de creación de su obra inspirada en el mar junto a Javier Álvez.

Según comentó Tucuna, hace algunos años el equipo de Nuevocentro participó de una capacitación especialmente diseñada para experimentar las dificultades que pueden enfrentar las personas con distintas discapacidades en su vida cotidiana. Los participantes recorrieron el shopping en silla de ruedas, realizaron actividades con los ojos completamente vendados y debieron resolver situaciones cotidianas sin poder comunicarse verbalmente.

Aquella experiencia derivó en nuevas iniciativas. Entre ellas estuvo “Te Abrazo”, una propuesta que recreaba las sensaciones que pueden experimentar personas con trastorno del espectro autista dentro de un shopping. Durante una semana, los visitantes podían ingresar a un espacio especialmente intervenido con sonidos estridentes, luces, imágenes distorsionadas, etiquetas difíciles de interpretar y otras situaciones destinadas a reproducir estímulos que pueden resultar especialmente complejos para algunas personas.

“Fue impresionante lo que generó a nivel de ponerse en los zapatos del otro”, recuerda Tucuna. “La gente salía distinta a como había entrado, en función de comprender un poco más qué es lo que le pasa a esas personas”.

ARTE Y REFLEXIÓN

Ahora, el objetivo es llevar esa lógica a un público más amplio. “VER con las manos” propone un recorrido breve, durante unos minutos, en grupos reducidos. Los participantes ingresarán con los ojos vendados a un espacio completamente oscuro y serán guiados mediante una audiodescripción que acompañará cada estación.

La particularidad es que las obras podrán ser exploradas a través del tacto. “Va a haber una voz que relata lo que vamos a 'ver con las manos'”, indicó Tucuna.

El recorrido terminará con una instancia especialmente pensada para generar reflexión. Una vez finalizada la experiencia, se encenderán las luces y los visitantes podrán observar las obras que previamente habían intentado interpretar mediante el tacto.

La muestra reúne el trabajo de las artistas uruguayas Margot Bauhoffer, Alejandro Medone, Laren Bálsamo y Valentina Macedo, junto al apoyo de Mosca.

Bauhoffer ocupa un lugar central en la propuesta y participa junto al artista Javier Álvez. Macedo, conocida como Valenart, además de intervenir en la curaduría y en el recorrido táctil, estará a cargo de los talleres de arte a ciegas.

La participación de una artista ciega como Bauhoffer aporta, además, una dimensión especialmente significativa a la propuesta: no se trata solamente de representar la experiencia de la discapacidad visual desde afuera, sino de incorporar también una mirada construida desde la propia experiencia.

DETALLE

El circuito “VER con las manos” tendrá acceso libre y gratuito en grupos reducidos. Funcionará en el Nivel 3 de Nuevocentro, próximo al sector de Atención al Cliente. De martes a viernes el horario de visita es de 16:00 a 20:00 horas, mientras que sábado y domingo funcionará de 14:00 a 20:00 horas.