Nueva generación de dispositivos premium de Motorola está disponible en Uruguay
La gama está encabezada por motorola signature 27 y acompañada por los auriculares moto buds 2 ultra, el reloj moto watch ultra y el cargador inalámbrico moto snap wireless.
El motorola signature 27 integra un sistema de cámaras con sensor principal Sony LYTIA L910 de 50 MP, teleobjetivo periscópico de 200 MP con Super Zoom de 100x y sensor de acción EVS dedicado. También cuenta con reconocimiento de calidad Dxomark Gold Label.
Su pantalla Extreme Amoled Duo Tandem alcanza hasta 12.000 nits de brillo máximo, tiene resolución de 1,5K y colores validados por Pantone. El rendimiento está a cargo de la plataforma Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, con refrigeración ArcticMesh y compatibilidad con Gemini Intelligence, Google Gemini y Motorola Qira.
En cuanto a autonomía y resistencia, incorpora una batería de 7.000 mAh, carga TurboPower de 90 W² y carga inalámbrica de 50 W. Además, cuenta con Corning Gorilla Glass Ceramic 3, certificación militar MIL-STD-810H y protección IP68/IP69. Su propuesta se completa con audio de Bang & Olufsen y compatibilidad con GrapheneOS.
Audio premium firmado por Bose
En tanto, los nuevos moto buds 2 ultra ofrecen el sonido más avanzado de la marca hasta la fecha gracias a la optimización Bose SoundDesign y la tecnología ANC Bose QuietControl. Diseñados para creadores y entusiastas del audio, incorporan: seis micrófonos con dos unidades de captación de voz (VPU); AI Live Translate para traducción en directo con IA; Head Gestures para responder o rechazar llamadas con movimientos de cabeza; y hasta 8 horas de reproducción continua y hasta 37 horas en total con su estuche de carga compacto.
Bienestar y entrenamiento con Polar moto watch ultra
El moto watch ultra fue desarrollado en colaboración con Polar e incorpora funciones de bienestar como Serene, Nightly Recharge y Sleep Plus Stages, orientadas al seguimiento de la respiración, el descanso y la recuperación.
Tiene una pantalla OLED de 1,5 pulgadas con hasta 2.700 nits de brillo, cuerpo de acero inoxidable de 46 mm y protección Corning Gorilla Glass 3. También ofrece conectividad LTE¹⁷, GPS de doble banda, Google Wallet y Wear OS by Google. Su autonomía alcanza los dos días de uso activo y cuenta con resistencia IP68/5ATM.
Cargador magnético de hasta 30 W
El moto snap wireless charger permite cargar dispositivos de forma inalámbrica mediante alineación magnética. Alcanza hasta 25 W en equipos compatibles con Qi2.2 y hasta 30 W en teléfonos Motorola compatibles mediante un protocolo propio.
Incluye un cable USB Type-C trenzado de 1,5 metros y sistemas de protección contra sobrecalentamiento.
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